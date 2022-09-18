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Опубликовано 18 сентября 2022, 17:07

В Америке раскрыли ложь Белого дома в ситуации на Украине

Бывший американский военный Келлог назвал США стороной конфликта на Украине

Вашингтон оказывает Киеву значительную военную поддержку, что делает США стороной конфликта на Украине. Такое мнение выразил американский генерал-лейтенант в отставке и экс-советник 45-го президента Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.

"С тех пор как мы стали отправлять им (на Украину. — Прим. Лайфа) вооружение по типу HIMARS и MLRS, мы заявили, что не хотим становиться стороной, расширяющей рамки конфликта. Я постоянно думаю: это сумасшествие! <...> Мы — уже сторона этого конфликта!" — заявил он в интервью Fox News.

Американский генерал-лейтенант в отставке отметил, что США предоставляют Киеву 75% гуманитарной, экономической и военной поддержки.

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Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что, если США начнут поставлять Украине баллистические ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, они втянут себя в военный конфликт с Россией. Эти ракеты смогут попасть в крупные российские города и объекты промышленной и транспортной инфраструктуры РФ.

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Getty Images / George Rose

Никита Осипов
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