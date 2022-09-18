В Америке раскрыли ложь Белого дома в ситуации на Украине

Вашингтон оказывает Киеву значительную военную поддержку, что делает США стороной конфликта на Украине. Такое мнение выразил американский генерал-лейтенант в отставке и экс-советник 45-го президента Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.

"С тех пор как мы стали отправлять им (на Украину. — Прим. Лайфа) вооружение по типу HIMARS и MLRS, мы заявили, что не хотим становиться стороной, расширяющей рамки конфликта. Я постоянно думаю: это сумасшествие! <...> Мы — уже сторона этого конфликта!" — заявил он в интервью Fox News.

Американский генерал-лейтенант в отставке отметил, что США предоставляют Киеву 75% гуманитарной, экономической и военной поддержки.