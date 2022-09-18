Институт железнодорожного транспорта в Донецке получил повреждения при обстреле ВСУ

Институт железнодорожного транспорта получил повреждения при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ. Такое заявление в телеграм-канале сделал мэр города Алексей Кулемзин.

"Вражеские снаряды продолжают прилетать в Киевский район. <...> Ранее при обстреле района получило повреждения здание института железнодорожного транспорта", — сказано в сообщении.