НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 сентября, 16:44

Институт железнодорожного транспорта в Донецке получил повреждения при обстреле ВСУ

Институт железнодорожного транспорта получил повреждения при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ. Такое заявление в телеграм-канале сделал мэр города Алексей Кулемзин.

"Вражеские снаряды продолжают прилетать в Киевский район. <...> Ранее при обстреле района получило повреждения здание института железнодорожного транспорта", — сказано в сообщении.

Российские силовики уничтожили тысячи танков ВСУ за время "Операции Z"

Российские силовики уничтожили тысячи танков ВСУ за время "Операции Z"

Ранее Лайф писал, что в результате ночного обстрела Ворошиловского района Донецка погибла женщина и пострадал мужчина. Утром представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов сообщило об обстреле Петровского района Донецка. Украинские силовики выпустили шесть снарядов калибра 152 мм.

Обложка ©

Wikipedia

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров