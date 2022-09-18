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Опубликовано 18 сентября 2022, 16:44

Институт железнодорожного транспорта в Донецке получил повреждения при обстреле ВСУ

Институт железнодорожного транспорта получил повреждения при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ. Такое заявление в телеграм-канале сделал мэр города Алексей Кулемзин.

"Вражеские снаряды продолжают прилетать в Киевский район. <...> Ранее при обстреле района получило повреждения здание института железнодорожного транспорта", — сказано в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что в результате ночного обстрела Ворошиловского района Донецка погибла женщина и пострадал мужчина. Утром представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов сообщило об обстреле Петровского района Донецка. Украинские силовики выпустили шесть снарядов калибра 152 мм.

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Никита Осипов
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