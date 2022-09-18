ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября 2022, 16:00

В Сватове при обстреле ВСУ пострадал российский журналист

В Сватове при обстреле ВСУ гостиницы пострадал журналист РИА ФАН

Журналист Федерального агентства новостей Сергей Воробьёв пострадал в результате обстрела ВСУ города Сватово (ЛНР). Об этом сообщили в редакции издания.

Во время атаки репортёр находился в местной гостинице "Ватра", именно она и стала мишенью украинских военных. По словам Воробьёва, в здание за час угодило как минимум два снаряда националистов. В это время вместе с ним в гостинице находился администратор, других постояльцев не было.

  • Последствия обстрела украинскими войсками города Сватово (ЛНР). Фото © Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК
    Последствия обстрела украинскими войсками города Сватово (ЛНР). Фото © Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК
  • Последствия обстрела украинскими войсками города Сватово (ЛНР). Фото © Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК
    Последствия обстрела украинскими войсками города Сватово (ЛНР). Фото © Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК
  • Фрагменты ракет, которые выпустили ВСУ по городу Сватово (ЛНР). Фото © Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК
    Фрагменты ракет, которые выпустили ВСУ по городу Сватово (ЛНР). Фото © Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК

Последствия обстрела украинскими войсками города Сватово (ЛНР).

Фото © Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК

1 / 3

Как уже сообщал Лайф, ВСУ обстреляли Сватово из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в результате было повреждено семь жилых домов и магазин. Также полностью разрушилась гостиница "Ватра".

BannerImage

Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar