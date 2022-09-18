Во время атаки репортёр находился в местной гостинице "Ватра", именно она и стала мишенью украинских военных. По словам Воробьёва, в здание за час угодило как минимум два снаряда националистов. В это время вместе с ним в гостинице находился администратор, других постояльцев не было.