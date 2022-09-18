В Сватове при обстреле ВСУ пострадал российский журналист
В Сватове при обстреле ВСУ гостиницы пострадал журналист РИА ФАН
Журналист Федерального агентства новостей Сергей Воробьёв пострадал в результате обстрела ВСУ города Сватово (ЛНР). Об этом сообщили в редакции издания.
Во время атаки репортёр находился в местной гостинице "Ватра", именно она и стала мишенью украинских военных. По словам Воробьёва, в здание за час угодило как минимум два снаряда националистов. В это время вместе с ним в гостинице находился администратор, других постояльцев не было.
Как уже сообщал Лайф, ВСУ обстреляли Сватово из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в результате было повреждено семь жилых домов и магазин. Также полностью разрушилась гостиница "Ватра".
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