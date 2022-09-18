МИД Киргизии заявил, что конфликт с Таджикистаном является спланированной агрессией
Произошедший приграничный конфликт с Таджикистаном является спланированной агрессией. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Киргизии.
"Министерство иностранных дел Кыргызской Республики считает необходимым заявить, что расценивает события, произошедшие 14–17 сентября 2022 года на своей суверенной территории, как заранее спланированный вооружённый акт агрессии Республики Таджикистан в отношении нашего государства", — сказано в сообщении.
В МИД добавили, что ничем не подкреплённые обвинения Душанбе в совершении акта агрессии в отношении Таджикистана выглядят как "ничтожная попытка" перекинуть ответственность на Киргизию. Бишкек считает, что другая сторона посредством дезинформации дискредитирует защиту Киргизской Республики.
В министерстве подчеркнули, что в случае необходимости готовы показать подтверждения начала агрессии со стороны Душанбе, речь идёт о фото и видео. В МИД Киргизии обратили внимание, что данные органов другой стороны конфликта — ложь. В Бишкеке заметили, что на снятых материалах запечатлены все преступления, которые совершили таджикские бойцы.
Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились об этом, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба. 17 сентября после нескольких обстрелов в Баткенской области Киргизии был введён режим ЧС. 18 сентября МИД Таджикистана обвинил Киргизию в создании образа агрессора.