МИД Киргизии заявил, что конфликт с Таджикистаном является спланированной агрессией

Произошедший приграничный конфликт с Таджикистаном является спланированной агрессией. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Киргизии.

"Министерство иностранных дел Кыргызской Республики считает необходимым заявить, что расценивает события, произошедшие 14–17 сентября 2022 года на своей суверенной территории, как заранее спланированный вооружённый акт агрессии Республики Таджикистан в отношении нашего государства", — сказано в сообщении.

В МИД добавили, что ничем не подкреплённые обвинения Душанбе в совершении акта агрессии в отношении Таджикистана выглядят как "ничтожная попытка" перекинуть ответственность на Киргизию. Бишкек считает, что другая сторона посредством дезинформации дискредитирует защиту Киргизской Республики.