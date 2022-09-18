Британцы пожаловались на невозможность содержать беженцев с Украины из-за роста цен

Более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" в Великобритании намерены выйти из схемы по истечении срока шестимесячного обязательства по предоставлению жилья. Об этом пишет газета Mirror.

Таким образом, зимой около 20 тысяч украинских беженцев могут остаться без жилья, а к 2023 году их число возрастёт до 50 тысяч, считают активисты. В качестве причины для такого решения британцы указывают невозможность содержать их из-за роста цен. В интервью газете 54-летняя Карен Рив и её 56-летний муж Алан, приютившие в апреле пятерых украинцев, пожаловались, что резкий рост стоимости жизни теперь вызывает у них "отчаянное беспокойство".

"У нас есть один платёж в размере 350 фунтов стерлингов на пять человек, и этого будет недостаточно, чтобы покрыть наши расходы, если всё продолжит расти. А когда выплаты закончатся, тогда что?" — задаётся пара вопросом.

Также издание побеседовало с 72-летним физиком Джоном Сиддлом, который принял у себя молодую пару. Будучи пенсионером, он опасается, что выплаты не покроют счета за отопления верхнего этажа дома, где проживают беженцы. А читатели британской газеты предположили, что из-за роста цен многим придётся отказаться от помощи украинцам.

"Это всё с первого дня было обречено на катастрофу. Кто в здравом уме думал, что это сработает?" — отметил один из комментаторов.

"Им просто придётся вернуться. У нас достаточно людей, ожидающих муниципальных домов", — поддержал другой.

"Они должны отправиться в ЕС, мы достаточно им помогли", — подчеркнул ещё один.

"Они могут претендовать на пособие, а также начать работать. Почему бы им попросту не внести свой вклад там, где они живут?" — возмутился пользователь.