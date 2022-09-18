МИД Киргизии потребовал от Таджикистана отступить от планов посягательства на территорию
Министерство иностранных дел Киргизии потребовало от Таджикистана отступить от планов посягательства на территорию. Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.
"Киргизская сторона требует от таджикской стороны отказаться от бесперспективных планов посягательства на территорию Киргизской Республики и преследуемых целей эскалации ситуации в приграничье", — сказано в сообщении.
В МИД добавили, что в результате действий Душанбе погибли 46 граждан Киргизии, а пострадали 140. В министерстве обратили внимание на то, что вынужденной эвакуации было подвергнуто почти 140 тысяч человек, вместе с тем нанесён значительный материальный ущерб. В ведомстве также отметили, что Таджикистан грубейшим образом нарушил международные принципы.
Ранее МИД Киргизии заявил, что конфликт с Таджикистаном является спланированной агрессией. Там отметили, что ничем не подкреплённые обвинения Душанбе в совершении акта агрессии в отношении Таджикистана выглядят как "ничтожная попытка" перекинуть ответственность на Киргизию.
Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились об этом, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба. 17 сентября после нескольких обстрелов в Баткенской области Киргизии был введён режим ЧС. 18 сентября МИД Таджикистана обвинил Киргизию в создании образа агрессора.
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