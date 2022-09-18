МИД Киргизии потребовал от Таджикистана отступить от планов посягательства на территорию

Министерство иностранных дел Киргизии потребовало от Таджикистана отступить от планов посягательства на территорию. Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

"Киргизская сторона требует от таджикской стороны отказаться от бесперспективных планов посягательства на территорию Киргизской Республики и преследуемых целей эскалации ситуации в приграничье", — сказано в сообщении.

В МИД добавили, что в результате действий Душанбе погибли 46 граждан Киргизии, а пострадали 140. В министерстве обратили внимание на то, что вынужденной эвакуации было подвергнуто почти 140 тысяч человек, вместе с тем нанесён значительный материальный ущерб. В ведомстве также отметили, что Таджикистан грубейшим образом нарушил международные принципы.