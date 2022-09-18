Запад становится пособником преступлений Киева, предоставляя артиллерию, заявил Полянский
Полянский: Предоставление Киеву артиллерии делает Запад пособником преступлений Украины
Предоставление Киеву артиллерии делает Запад пособником преступлений Украины против мирных людей. Такое мнение в "Твиттере" выразил первый зампостпреда РФ при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский.
"Предоставление киевскому режиму дальнобойной артиллерии и ракетных установок делает наших бывших западных партнёров пособниками преступлений Украины против мирного населения", — написал он.
Полянский выразил отвращение к тому, что поставки оружия Украине — прибыльный бизнес-проект для США и Великобритании. Первый зампостпреда РФ при ООН подчеркнул, что в данном случае речь о "пресловутых западных ценностях" идти не может.
Как ранее сообщал Лайф, в Пентагоне понимают, что старые снаряды HIMARS попадают по гражданским, а не по военным объектам. Об этом стало известно при анализе исследований американских солдат. В них утверждается, что эти боеприпасы не совсем надёжны и влекут за собой "сопутствующий ущерб".
Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency