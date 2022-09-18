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Опубликовано 18 сентября 2022, 16:22

Запад становится пособником преступлений Киева, предоставляя артиллерию, заявил Полянский

Полянский: Предоставление Киеву артиллерии делает Запад пособником преступлений Украины

Предоставление Киеву артиллерии делает Запад пособником преступлений Украины против мирных людей. Такое мнение в "Твиттере" выразил первый зампостпреда РФ при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский.

"Предоставление киевскому режиму дальнобойной артиллерии и ракетных установок делает наших бывших западных партнёров пособниками преступлений Украины против мирного населения", — написал он.

Полянский выразил отвращение к тому, что поставки оружия Украине — прибыльный бизнес-проект для США и Великобритании. Первый зампостпреда РФ при ООН подчеркнул, что в данном случае речь о "пресловутых западных ценностях" идти не может.

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Как ранее сообщал Лайф, в Пентагоне понимают, что старые снаряды HIMARS попадают по гражданским, а не по военным объектам. Об этом стало известно при анализе исследований американских солдат. В них утверждается, что эти боеприпасы не совсем надёжны и влекут за собой "сопутствующий ущерб".

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Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Никита Осипов
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