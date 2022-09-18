Пашинян поблагодарил Пелоси за поддержку, окрестив её "верным другом Армении"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси за поддержку Вашингтоном армянской демократии. Об этом сообщает пресс-служба кабмина страны.

"Все армяне считают вас верным другом Армении. <...> Мы видим готовность Правительства США поддержать демократическую повестку нашей страны. Хотел бы выразить нашу приверженность повестке демократических реформ, невзирая на то, что, как видите, это не такой лёгкий путь", — отметил Пашинян.

Он также добавил, что Ереван приветствует чёткие формулировки Вашингтона в отношении "агрессии Азербайджана". Для армянской стороны, по его словам, также крайне важна поддержка США в этом вопросе.