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18 сентября, 17:14

Пашинян поблагодарил Пелоси за поддержку, окрестив её "верным другом Армении"

<p>Пашинян встретился с Пелоси в Ереване. Обложка © <a href="https://www.primeminister.am/ru/press-release/item/2022/09/18/Nikol-Pashinyan-met-with-Nancy-Pelosi/#photos%5Bpp_gal_1%5D/3/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> кабмина Армении</p>

Пашинян встретился с Пелоси в Ереване. Обложка © Сайт кабмина Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси за поддержку Вашингтоном армянской демократии. Об этом сообщает пресс-служба кабмина страны.

"Все армяне считают вас верным другом Армении. <...> Мы видим готовность Правительства США поддержать демократическую повестку нашей страны. Хотел бы выразить нашу приверженность повестке демократических реформ, невзирая на то, что, как видите, это не такой лёгкий путь", — отметил Пашинян.

Он также добавил, что Ереван приветствует чёткие формулировки Вашингтона в отношении "агрессии Азербайджана". Для армянской стороны, по его словам, также крайне важна поддержка США в этом вопросе.

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Ранее Лайф рассказывал, что несколько тысяч жителей Еревана вышли на митинг в честь приезда Пелоси. Собравшиеся граждане призывали Запад к более активному вмешательству в конфликт Армении с Азербайджаном.

Наталья Исакова

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