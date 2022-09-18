В Омском цирке гимнастка сорвалась с высоты во время выступления, её госпитализировали. Видео с инцидентом распространилось по Сети.

В Омске гимнастка сорвалась с высоты во время выступления. Видео © "ВКонтакте" / "Регион 55 | ЧС Омск"

На кадрах видно, что при исполнении акробатического номера на лентах под крышей цирка девушка, держась за гимнаста, потеряла хватку и упала на сцену. В этот момент публика начала кричать.

По словам очевидцев, девушка осталась жива.