В Омске гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
В Омском цирке гимнастка сорвалась с высоты во время выступления, её госпитализировали. Видео с инцидентом распространилось по Сети.
В Омске гимнастка сорвалась с высоты во время выступления. Видео © "ВКонтакте" / "Регион 55 | ЧС Омск"
На кадрах видно, что при исполнении акробатического номера на лентах под крышей цирка девушка, держась за гимнаста, потеряла хватку и упала на сцену. В этот момент публика начала кричать.
По словам очевидцев, девушка осталась жива.
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