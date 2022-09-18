МИД Азербайджана выразил озабоченность нападениями на посольства в разных странах

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило озабоченность участившимися нападениями на посольства республики в разных странах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Попытка проникновения в Посольство Азербайджана в Париже. Видео © Twitter / Rahman Mustafayev

"Нападения членов армянских общин на здания дипломатических представительств Азербайджана в зарубежных странах вызывают серьёзную озабоченность. Эти нападения, содержащие элементы вандализма и терроризма, направлены на причинение вреда дипломатам и их имуществу", — говорится в сообщении.

В связи с этим, как отметили в МИД, инциденты должны подпадать под уголовную ответственность. Также в ведомстве подчеркнули, что Азербайджан "решительно осуждает действия радикальных армянских группировок" и ждёт от полиции стран, где происходили подобные инциденты, ответственного отношения к своим обязанностям.

"Азербайджанская сторона требует расследования правоохранительными органами соответствующих государств актов вандализма, совершённых армянскими радикалами, и дачи правовой оценки действиям лиц, совершивших эти преступления", — добавили в сообщении.