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18 сентября, 16:32

Adidas уличили в неуплате 10 миллиардов рублей налогов

Немецкая Adidas не выплатила в России налоги на 10 миллиардов рублей, также руководство компании массово сокращает сотрудников, не выплатив обещанную зарплату за полгода. Об этом сообщает Mash со ссылкой на данные главы Центра правопорядка Москвы и Подмосковья Александра Хаминского.

По данным телеграм-канала, Хаминский изучил необходимую документацию и выяснил, каким образом крупнейший в мире производитель спортивной одежды и обуви вёл бизнес с момента приостановки деятельности в России. Оказалось, что весь оставшийся на складах товар Adidas был отдан на перепродажу различным маркетплейсам, чтобы продолжить зарабатывать на россиянах. В связи с этим Хаминский обратился во все инстанции и даже попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина разобраться с ситуацией.

Между тем под сокращение попали все сотрудники Adidas: от кассиров до работников офиса. Что касается выплат при увольнении, то руководство вместо пяти окладов выплачивает им всего лишь один.

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Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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