Байден заявил об отсутствии свидетельств поставок китайского оружия России

У Соединённых Штатов нет доказательств того, что Китай занимается поставками оружия России. Об этом в интервью CBS сообщил американский президент Джо Байден.

По словам главы Белого дома, он лично предостерёг лидера КНР Си Цзиньпина от оказания помощи РФ в обход западных антироссийских санкций.

"Если вы думаете, что американцы и остальные продолжат инвестировать в Китай с учётом нарушения вами санкций, введённых в отношении России, полагаю, вы совершаете гигантскую ошибку, но решение за вами", — сказал Байден.