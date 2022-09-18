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18 сентября, 16:06

Байден заявил об отсутствии свидетельств поставок китайского оружия России

Байден: У США нет доказательств осуществления Китаем поставок оружия России

У Соединённых Штатов нет доказательств того, что Китай занимается поставками оружия России. Об этом в интервью CBS сообщил американский президент Джо Байден.

По словам главы Белого дома, он лично предостерёг лидера КНР Си Цзиньпина от оказания помощи РФ в обход западных антироссийских санкций.

"Если вы думаете, что американцы и остальные продолжат инвестировать в Китай с учётом нарушения вами санкций, введённых в отношении России, полагаю, вы совершаете гигантскую ошибку, но решение за вами", — сказал Байден.

Байден отрицает, что мир вновь вступил в состояние холодной войны

Байден отрицает, что мир вновь вступил в состояние холодной войны

Ранее Лайф сообщал, что Пентагон усмотрел большую угрозу для США в союзе России и Китая. Как полагает американская экс-разведчица Ребекка Коффлер, россияне и китайцы намерены "объединить усилия, чтобы ослабить роль США на международной арене".

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Getty Images / Pete Marovich-Pool

Григорий Воронцов

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