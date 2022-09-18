Байден заявил об отсутствии свидетельств поставок китайского оружия России
Байден: У США нет доказательств осуществления Китаем поставок оружия России
У Соединённых Штатов нет доказательств того, что Китай занимается поставками оружия России. Об этом в интервью CBS сообщил американский президент Джо Байден.
По словам главы Белого дома, он лично предостерёг лидера КНР Си Цзиньпина от оказания помощи РФ в обход западных антироссийских санкций.
"Если вы думаете, что американцы и остальные продолжат инвестировать в Китай с учётом нарушения вами санкций, введённых в отношении России, полагаю, вы совершаете гигантскую ошибку, но решение за вами", — сказал Байден.
Ранее Лайф сообщал, что Пентагон усмотрел большую угрозу для США в союзе России и Китая. Как полагает американская экс-разведчица Ребекка Коффлер, россияне и китайцы намерены "объединить усилия, чтобы ослабить роль США на международной арене".
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