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18 сентября, 15:20

"Необоснованные и несправедливые обвинения": В Азербайджане раскритиковали заявления Пелоси в Ереване

МИД Азербайджана счёл неприемлемыми слова Пелоси во время визита в Армению

МИД Азербайджана раскритиковал заявления спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по поводу армяно-азербайджанского конфликта. В Баку назвали высказывания американского политика "несправедливыми".

"Заявление Нэнси Пелоси, сделанное 18 сентября 2022 года в рамках визита в Армению и искажающее ситуацию в регионе, вызывает серьёзное сожаление. Необоснованные и несправедливые обвинения, выдвинутые Пелоси против Азербайджана, неприемлемы", — говорится в сообщении министерства.

Подобные выпады, как указали в Баку, являются серьёзным ударом по усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Также в ведомстве отметили, что сейчас соблюдается режим прекращения огня и в целом предотвращена эскалация.

Пелоси осудила "смертельные атаки" Азербайджана на Армению

Пелоси осудила "смертельные атаки" Азербайджана на Армению

Ранее Лайф рассказывал, что Пелоси прибыла в Армению, где будет находиться до 19 сентября. В ходе визита она встретится со спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения отношений между двумя странами и текущей обстановки в области безопасности.

Обложка ©

Getty Images / Bill Clark / CQ-Roll Call, Inc.

Наталья Исакова

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