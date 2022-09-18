"Необоснованные и несправедливые обвинения": В Азербайджане раскритиковали заявления Пелоси в Ереване
МИД Азербайджана счёл неприемлемыми слова Пелоси во время визита в Армению
МИД Азербайджана раскритиковал заявления спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по поводу армяно-азербайджанского конфликта. В Баку назвали высказывания американского политика "несправедливыми".
"Заявление Нэнси Пелоси, сделанное 18 сентября 2022 года в рамках визита в Армению и искажающее ситуацию в регионе, вызывает серьёзное сожаление. Необоснованные и несправедливые обвинения, выдвинутые Пелоси против Азербайджана, неприемлемы", — говорится в сообщении министерства.
Подобные выпады, как указали в Баку, являются серьёзным ударом по усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Также в ведомстве отметили, что сейчас соблюдается режим прекращения огня и в целом предотвращена эскалация.
Ранее Лайф рассказывал, что Пелоси прибыла в Армению, где будет находиться до 19 сентября. В ходе визита она встретится со спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения отношений между двумя странами и текущей обстановки в области безопасности.
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