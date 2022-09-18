В США напомнили о словах Путина про ядерную войну и призвали к миру

Обозреватель американского журнала The National Interest Камран Бохари считает, что всем странам, обладающим ядерным оружием, стоит задуматься о массовом разоружении. Журналист напомнил слова президента России Владимира Путина, произнесённые во время приветствия участников и гостей X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

"В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", — заявил ещё в августе глава российского государства.

Как считает Бохари, главным ядерным очагом напряжённости на сегодняшний день является Азия, где никак не разрешатся противоречия между Пакистаном и Индией, Северной и Южной Кореей, Китаем и Тайванем, который снабжают вооружением США. По его мнению, чтобы избежать войны, необходимо чётко соблюдать существующий международный договор по ядерному оружию. Вместе с тем следует не забывать поощрять каждый шаг мирового сообщества на пути к денуклеаризации.