Минздрав Киргизии: В ходе конфликта на границе с Таджикистаном погибло 59 человек
Число погибших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном увеличилось до 59. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
"В организации здравоохранения Баткена поступили тела ещё 13 погибших. Общее количество погибших в результате вооружённого конфликта составляет 59 человек", — говорится в сообщении ведомства.
По последним данным, в больницы поступило 144 раненых, из них семь проходят лечение в амбулаторных условиях. Основная часть пострадавших переведена в медучреждения Бишкека и Оша (102 человека), остальные лечатся в Баткенской области, которая граничит с Таджикистаном.
Ранее МИД Киргизии заявил, что конфликт с Таджикистаном является спланированной агрессией. Там отметили, что ничем не подкреплённые обвинения Душанбе в совершении акта агрессии в отношении Таджикистана выглядят как "ничтожная попытка" перекинуть ответственность на Киргизию.
Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились об этом, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба. 17 сентября после нескольких обстрелов в Баткенской области Киргизии был введён режим ЧС. 18 сентября МИД Таджикистана обвинил Киргизию в создании образа агрессора.
Сайт Погранслужбы Киргизии