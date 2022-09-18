Минздрав Киргизии: В ходе конфликта на границе с Таджикистаном погибло 59 человек

Число погибших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном увеличилось до 59. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"В организации здравоохранения Баткена поступили тела ещё 13 погибших. Общее количество погибших в результате вооружённого конфликта составляет 59 человек", — говорится в сообщении ведомства.

По последним данным, в больницы поступило 144 раненых, из них семь проходят лечение в амбулаторных условиях. Основная часть пострадавших переведена в медучреждения Бишкека и Оша (102 человека), остальные лечатся в Баткенской области, которая граничит с Таджикистаном.