Суд Кипра выпустил под залог украинку, напавшую с ножом на россиян

Напавшую с ножом на россиян на Кипре украинку освободили из-под стражи на две с половиной недели под залог в две тысячи евро, сообщили в окружном суде Ларнаки. Как уточнила перед заседанием прокурор, к изначально предъявленным обвинениям добавилось ещё три "от офиса главного прокурора".

"Надеемся, что все наши требования к правосудию со стороны главного прокурора и Министерства юстиции были услышаны. Мы требовали признать покушение на убийство, террористический акт. В суде подсудимая просто стояла, у неё была переводчица. До 5 октября её освободили под залог две тысячи евро", — приводит слова кипрского общественного деятеля Микиса Филаниотиса РИА "Новости".