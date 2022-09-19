Суд Кипра выпустил под залог украинку, напавшую с ножом на россиян
Напавшую с ножом на россиян на Кипре украинку освободили из-под стражи на две с половиной недели под залог в две тысячи евро, сообщили в окружном суде Ларнаки. Как уточнила перед заседанием прокурор, к изначально предъявленным обвинениям добавилось ещё три "от офиса главного прокурора".
"Надеемся, что все наши требования к правосудию со стороны главного прокурора и Министерства юстиции были услышаны. Мы требовали признать покушение на убийство, террористический акт. В суде подсудимая просто стояла, у неё была переводчица. До 5 октября её освободили под залог две тысячи евро", — приводит слова кипрского общественного деятеля Микиса Филаниотиса РИА "Новости".
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Лайф напоминает: на Кипре задержали гражданку Украины, которая угрожала ножом праздновавшим День флага россиянам. Всё произошло вечером 22 августа возле церкви Фанеромени, где для празднования собралась группа людей. По факту инцидента Россотрудничество попросило возбудить уголовное дело. Как предположил глава агентства Евгений Примаков, правоохранители на Кипре могут попытаться "спустить дело на тормозах".
Twitter / Ghost of Zeepo