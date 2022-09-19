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19 сентября, 09:32

Мельниченко выиграл гонку на 20 км на летнем чемпионате России по лыжным гонкам

Андрей Мельниченко выиграл гонку свободным стилем на 20 километров на летнем первенстве России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Тюмени.

Мельниченко показал результат 41 минута 49,7 секунды. Вторым стал Андрей Ларьков, отставший на 35,8 секунды. Третье место занял Савелий Коростелёв (+35,9).

Ретивых и Ступак победили в спринте на летнем чемпионате России по лыжным гонкам

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Ранее Лайф сообщал, что лидеры сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов и Наталья Непряева не смогут выступить на летнем чемпионате страны. Первенство в Тюмени продлится до 20 сентября.

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Getty Images / Voigt / Loris Joseph Kaufmann

Роман Фейгин

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