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19 сентября, 10:41

Российские ВКС сбили американские ракеты HARM и снаряды HIMARS под Херсоном

Российские военные перехватили две американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе Новой Каховки Херсонской области и 24 снаряда РСЗО HIMARS. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"В районах населённых пунктов Белозёрка и Червонный Маяк Херсонской области перехвачены две баллистические ракеты "Точка-У" и двадцать четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населённых пунктов Волноваха, Корсунь Донецкой Народной Республики, города Херсона, населённых пунктов Таврийск, Берислав, Весёлое и Новая Каховка Херсонской области, а также в районе населённого пункта Червонный Проминь Николаевской области", — уточнили в ведомстве.

Эффективность хвалёных ракет HARM на Украине оказалась равна нулю

Эффективность хвалёных ракет HARM на Украине оказалась равна нулю

Также сообщалось, что за последние сутки ВКС России точным попаданием поразили цеха украинского завода в Запорожье, где обслуживались реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми

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