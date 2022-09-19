Российские ВКС сбили американские ракеты HARM и снаряды HIMARS под Херсоном

Российские военные перехватили две американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе Новой Каховки Херсонской области и 24 снаряда РСЗО HIMARS. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"В районах населённых пунктов Белозёрка и Червонный Маяк Херсонской области перехвачены две баллистические ракеты "Точка-У" и двадцать четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населённых пунктов Волноваха, Корсунь Донецкой Народной Республики, города Херсона, населённых пунктов Таврийск, Берислав, Весёлое и Новая Каховка Херсонской области, а также в районе населённого пункта Червонный Проминь Николаевской области", — уточнили в ведомстве.