ВСУ потеряли 40 военнослужащих в Херсонской и Днепропетровской областях

Российские военные в результате ударов по двум украинским бригадам в Херсонской и Днепропетровской областях уничтожили более 40 военнослужащих ВСУ за сутки. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, противник потерял более 30 человек убитыми и свыше 50 ранеными в результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Першотравневое, добавили в военном ведомстве.