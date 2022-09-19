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Опубликовано 19 сентября 2022, 10:32

ВСУ потеряли 40 военнослужащих в Херсонской и Днепропетровской областях

Российские военные в результате ударов по двум украинским бригадам в Херсонской и Днепропетровской областях уничтожили более 40 военнослужащих ВСУ за сутки. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, противник потерял более 30 человек убитыми и свыше 50 ранеными в результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Першотравневое, добавили в военном ведомстве.

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Ранее Лайф сообщал, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации печально известного нацбатальона "Карпатская сечь" в Запорожье. В результате было уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, а также четыре единицы бронетехники.

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Алексей Берковиц
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