ВСУ потеряли 40 военнослужащих в Херсонской и Днепропетровской областях
Российские военные в результате ударов по двум украинским бригадам в Херсонской и Днепропетровской областях уничтожили более 40 военнослужащих ВСУ за сутки. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Кроме того, противник потерял более 30 человек убитыми и свыше 50 ранеными в результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Першотравневое, добавили в военном ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации печально известного нацбатальона "Карпатская сечь" в Запорожье. В результате было уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, а также четыре единицы бронетехники.
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