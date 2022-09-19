Названо самое сложное направление на фронте для союзных сил

Обстановка в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике (ДНР) по-прежнему самая напряжённая, однако союзные силы контролируют ситуацию. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава республики Денис Пушилин. Он также назвал направления, на которых фиксируется продвижение сил ДНР.

"Если возьмём Краснолиманское направление, оно остаётся на данный момент самым сложным, но по Красному Лиману, по Ямполю ситуация удерживается союзными силами", — уточнил он.

По его словам, на нескольких участках линии фронта в ДНР удаётся оттеснить войска ВСУ, в целом на Донецком, Горловском и Угледарском направлениях подразделения республики продолжают продвижение.