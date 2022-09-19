ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября 2022, 10:31
3325

Названо самое сложное направление на фронте для союзных сил

Пушилин заявил о продвижении сил ДНР на нескольких направлениях

Обстановка в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике (ДНР) по-прежнему самая напряжённая, однако союзные силы контролируют ситуацию. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава республики Денис Пушилин. Он также назвал направления, на которых фиксируется продвижение сил ДНР.

"Если возьмём Краснолиманское направление, оно остаётся на данный момент самым сложным, но по Красному Лиману, по Ямполю ситуация удерживается союзными силами", — уточнил он.

По его словам, на нескольких участках линии фронта в ДНР удаётся оттеснить войска ВСУ, в целом на Донецком, Горловском и Угледарском направлениях подразделения республики продолжают продвижение.

Казаки остановили массированное наступление многочисленных сил ВСУ у Красного Лимана
Казаки остановили массированное наступление многочисленных сил ВСУ у Красного Лимана

Ранее Пушилин сообщал, что ВСУ минимизировали работу диверсионно-разведывательных групп в районе Красного Лимана, а также расположенного рядом с ним посёлка Ямполь. Вместо этого они перешли к артиллерийскому обстрелу.

BannerImage

ТАСС / Александр Река

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Денис Пушилин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar