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19 сентября, 10:27

В ЛНР приговорили сотрудника ОБСЕ к 13 годам за госизмену

В ЛНР приговорили сотрудника ОБСЕ Шабанова к 13 годам за госизмену

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 13 годам лишения свободы сотрудника миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова по обвинению в государственной измене.

"Судебная коллегия постановила признать Шабанова Дмитрия Павловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 335 Уголовного кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет", — заявили в инстанции.

Шабанову предоставлена возможность обжаловать постановление в апелляционном порядке в течение десяти дней с момента вынесения приговора.

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Ранее за передачу разведке Украины сведений о военных объектах РФ был задержан житель Владивостока. Согласно данным ФСБ, россиянин получал задания, собирал информацию и передавал её украинским спецслужбам, "осознавая возможность использования данных против безопасности РФ".

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Shutterstock

Ирина Фальке

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