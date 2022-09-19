В ЛНР приговорили сотрудника ОБСЕ к 13 годам за госизмену
В ЛНР приговорили сотрудника ОБСЕ Шабанова к 13 годам за госизмену
Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 13 годам лишения свободы сотрудника миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова по обвинению в государственной измене.
"Судебная коллегия постановила признать Шабанова Дмитрия Павловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 335 Уголовного кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет", — заявили в инстанции.
Шабанову предоставлена возможность обжаловать постановление в апелляционном порядке в течение десяти дней с момента вынесения приговора.
Ранее за передачу разведке Украины сведений о военных объектах РФ был задержан житель Владивостока. Согласно данным ФСБ, россиянин получал задания, собирал информацию и передавал её украинским спецслужбам, "осознавая возможность использования данных против безопасности РФ".
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