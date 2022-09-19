В ЛНР приговорили сотрудника ОБСЕ к 13 годам за госизмену

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 13 годам лишения свободы сотрудника миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова по обвинению в государственной измене.

"Судебная коллегия постановила признать Шабанова Дмитрия Павловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 335 Уголовного кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет", — заявили в инстанции.

Шабанову предоставлена возможность обжаловать постановление в апелляционном порядке в течение десяти дней с момента вынесения приговора.