Глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов президента академии
Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов главы академии, назвав это вынужденным решением.
"События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру. Это вынужденное решение", — сказал он на заседании общего собрания членов РАН.
При этом Сергеев не уточнил подробностей своего решения. Он занимал пост в течение пяти лет, с 2017 года. В свою очередь, участники собрания выразили академику благодарность за проделанную работу, сопроводив обращение долгими аплодисментами.
Напомним, в 2017 году Александр Сергеев победил на выборах президента Российской академии наук, опередив Роберта Нигматулина. Академика избрали по итогам второго тура, так как в рамках первого никто из кандидатов не смог набрать достаточное количество голосов. Указ о назначении Сергеева главой Российской академии наук президент РФ Владимир Путин подписал 27 сентября 2017 года.
ТАСС / Антон Новодережкин