Глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов президента академии

Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов главы академии, назвав это вынужденным решением.

"События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру. Это вынужденное решение", — сказал он на заседании общего собрания членов РАН.

При этом Сергеев не уточнил подробностей своего решения. Он занимал пост в течение пяти лет, с 2017 года. В свою очередь, участники собрания выразили академику благодарность за проделанную работу, сопроводив обращение долгими аплодисментами.