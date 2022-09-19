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19 сентября, 10:17

Глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов президента академии

Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов главы академии, назвав это вынужденным решением.

"События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру. Это вынужденное решение", — сказал он на заседании общего собрания членов РАН.

При этом Сергеев не уточнил подробностей своего решения. Он занимал пост в течение пяти лет, с 2017 года. В свою очередь, участники собрания выразили академику благодарность за проделанную работу, сопроводив обращение долгими аплодисментами.

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Напомним, в 2017 году Александр Сергеев победил на выборах президента Российской академии наук, опередив Роберта Нигматулина. Академика избрали по итогам второго тура, так как в рамках первого никто из кандидатов не смог набрать достаточное количество голосов. Указ о назначении Сергеева главой Российской академии наук президент РФ Владимир Путин подписал 27 сентября 2017 года.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Николь Вербер

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