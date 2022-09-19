Российские учёные научились ускорять рост рассады в 200 раз

Учёные из Симферополя разработали уникальную технологию, благодаря которой менее чем за год можно вырастить сотни тысяч элитных растений. Подробности об открытии узнал портал "Кубанские новости".

Первый в России биореакторный метод выращивания растений превосходит по скорости традиционные способы в 20 раз, а некоторые — в 200. Исследователи считают, что эта методика стала одной из самых эффективных. Выращивание растений таким способом происходит в герметично закрытой среде, а рассада созревает и развивается на жидкой питательной основе. По словам специалистов, ничего сложного в таком способе нет: нужно лишь постоянно контролировать и регулировать рост рассады.

"Мы создали быструю и эффективную технологию размножения растений, в первую очередь ориентируясь на виноград и землянику. За шесть недель эксперимента биомасса растений увеличилась в 300 раз, количество новых растений у земляники выросло в 20 раз, у винограда — в пять раз", — рассказал заведующий лабораторией микроклонального размножения растений КФУ им. В.И. Вернадского Лавр Крюков.