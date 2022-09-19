"Не пессимист, а реалист": Губерниев предположил, сколько Олимпийских игр пропустит сборная России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что Россия пропустит ближайшие летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, а также зимнюю Олимпиаду 2026 года в Италии. Об этом он заявил РИА "Новости".

"В этом смысле я не пессимист, а реалист. Удивляют люди, которые ждут, что что-то произойдёт. Якобы не может такого быть, что нас отстранят надолго. Но я уверен, что никто нас никуда не вернёт в ближайшее время", — отметил Губерниев.

В качестве примера он привёл чемпионат мира по водным видам спорта, где медали в синхронном плавании были разыграны без наших спортсменок, а отсутствие россиянок никого не удивляло и не вызывало вопросов.