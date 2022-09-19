"Не пессимист, а реалист": Губерниев предположил, сколько Олимпийских игр пропустит сборная России
Губерниев предположил, что Россия пропустит две ближайшие Олимпиады
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что Россия пропустит ближайшие летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, а также зимнюю Олимпиаду 2026 года в Италии. Об этом он заявил РИА "Новости".
"В этом смысле я не пессимист, а реалист. Удивляют люди, которые ждут, что что-то произойдёт. Якобы не может такого быть, что нас отстранят надолго. Но я уверен, что никто нас никуда не вернёт в ближайшее время", — отметил Губерниев.
В качестве примера он привёл чемпионат мира по водным видам спорта, где медали в синхронном плавании были разыграны без наших спортсменок, а отсутствие россиянок никого не удивляло и не вызывало вопросов.
"В этом смысле я считаю, что это надолго, и призываю всех готовиться к тому, что ближайшие две Олимпиады мы пропустим", — отметил Губерниев.
Это неизбежно: Как в США захотели вернуть российских спортсменов на международную арену, хотя недавно были против
Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Впоследствии глава Международного олимпийского комитета Томас Бах регулярно высказывался за продление санкций против наших спортсменов и их дальнейший недопуск на международные турниры.
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