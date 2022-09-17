Это неизбежно: Как в США захотели вернуть российских спортсменов на международную арену, хотя недавно были против В США неожиданно начали говорить о том, что российские спортсмены скоро вернутся на международную арену. Об этом же начал думать и МОК. Лайф рассказывает, какие есть шансы у россиян вернуться. 16 сентября, 21:40 Getty Images / Cameron Spencer

Спортсмены из России продолжают ждать и верить в то, что в скором времени их вернут на международные старты. Однако пока никаких решений со стороны МОК на этот счёт не принято. Впрочем, подвижки есть и от тех, кто всегда был против наших спортсменов. Так, о неизбежности возвращения россиян заговорили не где-нибудь, а в США. Лайф рассказывает, как меняется позиция Запада относительно возвращения россиян на международные старты и может ли она повлиять на настроение МОК.

Почему в США захотели вернуть российских спортсменов

Признаться откровенно, а заявления от официальных лиц из США о возвращении России на международную спортивную арену звучат достаточно неожиданно. Речь ведь не о какой-либо дружественной нам или хотя бы не о более-менее нейтральной стране, а о Штатах. Однако заявление действительно есть, причём не от кого-нибудь, а от главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс.

Мы знаем, что МОК начинает думать о том, можно ли вернуть российских спортсменов. Они начали контактировать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы получить информацию по этой теме. Думаю, мы все в какой-то момент чувствуем, что отдельные спортсмены не должны быть жертвами какой бы то ни было государственной политики или напряжённости, которая существует во всём мире. Мне кажется, неизбежно возникнет желание, чтобы живущие в России спортсмены вернулись и приняли участие в соревнованиях, но сроки и то, как это будет выглядеть, ещё предстоит определить Сюзанна Лайонс Глава Олимпийского комитета США

Разумеется, позиция Лайонс — её частное мнение. Однако не стоит забывать о том, что МОК — крайне политизированная организация, а решения Томаса Баха очень часто зависят именно от настроений западных политиков. В особенности США. Поэтому подобное заявление от главы Олимпийского комитета Штатов можно воспринимать как некоторый повод для того, чтобы сделать решающий шаг в сторону допуска россиян на старты.

Примечательно и то, что повод пришёл из США. Страны, где традиционно к российским спортсменам относятся жёстко. Вспомнить хотя бы то, как в Вашингтоне хотели выгнать всю нашу команду с Олимпиады в Пекине и лишить её золота командного турнира по фигурному катанию из-за скандала с Камилой Валиевой. Хотя её вина не доказана и по сей день. Или же желание отправить в тюрьму Этери Тутберидзе из-за того же скандала и по так называемому закону Родченкова.

Камила Валиева с хореографом Даниилом Глейхенгаузом (справа) и тренером Этери Тутберидзе (слева). Фото © Getty Images / Matthew Stockman

К тому же именно в США всегда безоговорочно поддерживали WADA в вопросах отстранения россиян или же решение оставить нашу сборную без флага и гимна на всех последних Олимпиадах и чемпионатах мира. Более того, американская сторона нередко настаивала на том, чтобы и вовсе россиян на стартах не было. Так что нынешняя ситуация и подобные заявления как минимум неожиданны.

МОК предпринимает шаги к возвращению россиян

Важно заметить, что решение принимают не США, а именно МОК. Уже после него, скорее всего, пойдёт волна снятия санкций от всех международных федераций. Там тоже могут быть свои отдельные решения, но главное — решение МОК. Понятно, что далеко не все страны воспримут его адекватно. Наверняка Украина, страны Прибалтики и Польша будут выступать резко против, грозить бойкотами и так далее. Но россиян это волновать никак не будет.

Отрадно и то, что в последних заявлениях МОК всё чаще начинает говорить о том, что россияне могут вернуться. Более того, Томас Бах даже предложил вариант того, как это сделать. Основной посыл, что случится это без флага и гимна. В нынешней ситуации это сродни маленькой победе всего нашего спорта. Однако не забыл Бах сказать и совсем стандартные для себя слова, что время ещё не пришло.

— Мы должны признать, что время отменить эти рекомендации ещё не пришло, но мы надеемся, мы все едины в том, что скоро придёт день, когда снова сможем следовать нашей миссии. Наша роль — быть примером, который противостоит конфликтам и разделению людей, а не усиливать их. Мы должны быть вместе, чтобы достичь нашей общей миссии, — заявил Бах на открытии конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Зальцбурге.

Глава МОК Томас Бах. Фото © Getty Images / Lintao Zhang

К тому же буквально недавно в МОК признались, что решения о санкциях против российского спорта — исключительно политические. Иными словами, в Международном олимпийском комитете чётко дали понять, что не сильно-то и хотели исключать россиян, но что поделать. Благо, наши спортсмены продолжают активно контактировать с МОК и всеми федерациями, задавая самый важный вопрос и требуя ответа.

— Вчера был конференц-колл с Бахом. Там же были спортсмены всего мира, и у меня была возможность лично Баху изложить все наши проблемы. Всё, что происходит сейчас, нарушает наши права и может привести к более серьёзным последствиям и исчезновению олимпийского движения. Бах ответил, что для них это дилемма, потому что им тяжело было нас отстранять. В дальнейшем они будут решать, как быть с этой дилеммой, — рассказала глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) фехтовальщица Софья Великая.

В любом случае последние заявления от МОК и западных стран не могут не радовать. Пусть и чуть-чуть. Именно сейчас для российского спорта может наступить решающий и ключевой момент этого года, а может, и всех ближайших лет. Если сейчас МОК сделает решающий шаг в сторону того, чтобы спорт жил и существовал по правилам, то это будет безоговорочной победой для всего мира.

Фото © Getty Images / Pascal Le Segretain Снимет ли МОК санкции с России после заявлений из США? 0 Да. МОК зависит от мнения США и ждёт "отмашку" из Вашингтона Частично. Найдутся федерации, которые будут против России Нет. МОК продолжит юлить и не будет возвращать Россию

Авторы Шамиль Гаджиев