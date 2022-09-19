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Опубликовано 19 сентября 2022, 10:05

ВСУ предприняли попытку прорваться в Кременную

Пушилин заявил о неудачной попытке ВСУ прорваться в Кременную

Союзные силы пресекли попытку Вооружённых сил Украины прорваться в город Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом в понедельник сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Я говорю про последнюю ночь, вечер, в Кременную пытался прорваться противник, союзные силы данного не допустили", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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Ранее заместитель руководителя Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов продемонстрировал здание правительства после удара ВСУ из установки HIMARS и сообщил, что подобные атаки не останутся без внимания. Он также заверил, что вторжение украинской армии на освобождённые территории исключено.

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ТАСС / AP / Frank Augstein

Ирина Фальке
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