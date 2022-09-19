ВСУ предприняли попытку прорваться в Кременную

Союзные силы пресекли попытку Вооружённых сил Украины прорваться в город Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом в понедельник сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Я говорю про последнюю ночь, вечер, в Кременную пытался прорваться противник, союзные силы данного не допустили", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".