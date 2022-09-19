Девочка утонула во время занятий синхронным плаванием в Подольске, задержана тренер

Во время тренировки по синхронному плаванию в бассейне Подольска утонула 14-летняя девочка. Педагог группы задержана, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК Московской области.

Как рассказали в ведомстве, 32-летний тренер не обеспечила соблюдение мер безопасности детей во время занятий, что привело к трагедии. Мама погибшей девочки пояснила телеканалу "360", что ранее к задержанной у родителей не было претензий. По её словам, тренер считалась профессионалом, к тому же у неё самой есть дети.

"Она профессионал. Всегда была внимательной к детям. Я сожалею, что ей сейчас приходится находиться в заключении", — сказала собеседница телеканала.

Делом также занялась прокуратура округа. Предстоит установить все обстоятельства случившегося, а также выяснить, как и кем в бассейне соблюдались меры безопасности во время нахождения детей в воде.