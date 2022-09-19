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19 сентября, 10:00

Командир самолёта умер во время рейса из Новокузнецка в Петербург

Командир самолёта, следовавшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, умер во время полёта. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Омской области, борт был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Омска, где пилот и скончался. Сам авиалайнер был посажен вторым пилотом.

"Реанимационная бригада скорой медицинской помощи прибыла в аэропорт за десять минут до посадки самолёта. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи", — уточнили в ведомстве.

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Ранее Лайф писал, что подросток из ХМАО впал в кому и умер после операции на ноге. Следственный комитет области уже завёл дело по факту случившегося.

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Unsplash

Матвей Шандрыголов

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