Командир самолёта умер во время рейса из Новокузнецка в Петербург

Командир самолёта, следовавшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, умер во время полёта. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Омской области, борт был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Омска, где пилот и скончался. Сам авиалайнер был посажен вторым пилотом.

"Реанимационная бригада скорой медицинской помощи прибыла в аэропорт за десять минут до посадки самолёта. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи", — уточнили в ведомстве.