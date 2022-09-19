Командир самолёта умер во время рейса из Новокузнецка в Петербург
Командир самолёта, следовавшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, умер во время полёта. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Омской области, борт был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Омска, где пилот и скончался. Сам авиалайнер был посажен вторым пилотом.
"Реанимационная бригада скорой медицинской помощи прибыла в аэропорт за десять минут до посадки самолёта. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи", — уточнили в ведомстве.
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