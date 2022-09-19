Искры из-под крыши: Пьяный россиянин на Toyota перевернулся и проехал вверх колёсами мимо поста ГИБДД
Пьяный водитель из Бурятии перевернулся и проехал вверх колёсами мимо поста ГИБДД
Водитель из Бурятии решил проехаться пьяным по трассе Иркутск – Чита, после чего перевернулся и сжёг свой автомобиль. Подробности ДТП сообщили в УГИБДД МВД по республике.
Момент аварии на трассе Иркутск – Чита. Видео © УГИБДД МВД по Республике Бурятия
По предварительной версии, автолюбитель потерял управление над "тойотой", наткнувшись на препятствие. После это машина перевернулась и проскользила несколько метров вверх колёсами так, что из-под крыши пошли искры. Всё это произошло прямо на глазах у сотрудников ГИБДД, чей пост находился буквально через дорогу.
"В результате ДТП произошло возгорание транспортного средства. Находящиеся рядом сотрудники ГИБДД помогли водителю выбраться из горевшего автомобиля и приняли меры к тушению транспортного средства", — сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.
Сам водитель серьёзно не пострадал, отделавшись испугом и ушибами. Теперь ему грозит административная ответственность за управление автомобилем в пьяном виде.
Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге пьяный водитель каршеринга попытался уплыть от сотрудников ГИБДД, прыгнув в Малую Невку. В итоге нарушителя выловил экипаж патрульного катера, проплывавшего мимо.
УГИБДД МВД по Республике Бурятия