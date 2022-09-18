В страшном ДТП на востоке Москвы пострадало семь человек, из них шестеро детей
Шестеро детей пострадали в ДТП с участием двух автомобилей на востоке Москвы
Шестеро детей и один взрослый пострадали в результате аварии с участием двух автомобилей на востоке Москвы. Об инциденте сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.
Момент ДТП в Москве, в котором пострадали шестеро детей. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно / LIFE
Столкновение произошло на Северо-Восточной хорде в районе Лосиного Острова. Чёрный внедорожник БМВ врезался в белый "форд", который из-за поломки остановился на оживлённой трассе. В салоне "форда" женщина везла шестерых детей в возрасте от 6 до 13 лет. Все семеро человек впоследствии были доставлены в больницу Святого Владимира. Водитель БМВ утверждает, что не увидел стоящий автомобиль.
"Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП", — отметили в надзорном ведомстве.
В настоящее время на месте работают оперативные службы, движение затруднено. По факту происшествия сотрудниками ГИБДД проводится административное расследование.
Ранее Лайф рассказывал, как на Камчатке водитель не заметил попавшего под колёса ребёнка и проехался по нему несколько раз. Момент ДТП сняли камеры видеонаблюдения, а кадры быстро распространились в Сети.
Telegram / Прокуратура Москвы