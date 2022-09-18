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18 сентября, 12:20

В страшном ДТП на востоке Москвы пострадало семь человек, из них шестеро детей

Шестеро детей пострадали в ДТП с участием двух автомобилей на востоке Москвы

Шестеро детей и один взрослый пострадали в результате аварии с участием двух автомобилей на востоке Москвы. Об инциденте сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

Момент ДТП в Москве, в котором пострадали шестеро детей. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно / LIFE

Столкновение произошло на Северо-Восточной хорде в районе Лосиного Острова. Чёрный внедорожник БМВ врезался в белый "форд", который из-за поломки остановился на оживлённой трассе. В салоне "форда" женщина везла шестерых детей в возрасте от 6 до 13 лет. Все семеро человек впоследствии были доставлены в больницу Святого Владимира. Водитель БМВ утверждает, что не увидел стоящий автомобиль.

"Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП", — отметили в надзорном ведомстве.

  • Кадры с места ДТП в Москве, в котором пострадали шестеро детей. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Кадры с места ДТП в Москве, в котором пострадали шестеро детей. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Кадры с места ДТП в Москве, в котором пострадали шестеро детей. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Кадры с места ДТП в Москве, в котором пострадали шестеро детей. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Кадры с места ДТП в Москве, в котором пострадали шестеро детей. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Кадры с места ДТП в Москве, в котором пострадали шестеро детей. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Кадры с места ДТП в Москве, в котором пострадали шестеро детей. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Кадры с места ДТП в Москве, в котором пострадали шестеро детей. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Кадры с места ДТП в Москве, в котором пострадали шестеро детей. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

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В настоящее время на месте работают оперативные службы, движение затруднено. По факту происшествия сотрудниками ГИБДД проводится административное расследование.

Виновник скрылся: В ДТП с участием фуры и школьного автобуса погибли 19 детей и двое взрослых

Виновник скрылся: В ДТП с участием фуры и школьного автобуса погибли 19 детей и двое взрослых

Ранее Лайф рассказывал, как на Камчатке водитель не заметил попавшего под колёса ребёнка и проехался по нему несколько раз. Момент ДТП сняли камеры видеонаблюдения, а кадры быстро распространились в Сети.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Наталья Исакова

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