В страшном ДТП на востоке Москвы пострадало семь человек, из них шестеро детей

Шестеро детей и один взрослый пострадали в результате аварии с участием двух автомобилей на востоке Москвы. Об инциденте сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

Момент ДТП в Москве, в котором пострадали шестеро детей. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно / LIFE

Столкновение произошло на Северо-Восточной хорде в районе Лосиного Острова. Чёрный внедорожник БМВ врезался в белый "форд", который из-за поломки остановился на оживлённой трассе. В салоне "форда" женщина везла шестерых детей в возрасте от 6 до 13 лет. Все семеро человек впоследствии были доставлены в больницу Святого Владимира. Водитель БМВ утверждает, что не увидел стоящий автомобиль.

"Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП", — отметили в надзорном ведомстве.









В настоящее время на месте работают оперативные службы, движение затруднено. По факту происшествия сотрудниками ГИБДД проводится административное расследование.