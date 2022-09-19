Топ-3 самых полезных снеков под любимый сериал

Бренд-шеф ресторанов "Ёрш" Алексей Разбоев назвал в беседе с Лайфом самые полезные закуски, которыми можно заменить вредные снеки во время просмотра любимого сериала или премьеры фильма.

1. Морепродукты

Мидии. Фото © Freepik

Их главная польза — это ненасыщенные жирные кислоты (омега-3) и низкокалорийный белок, который быстро усваивается организмом. Кроме того, у них — широкие вкусовые возможности, а также необычные варианты приготовления. В частности, можно попробовать мидии по-провански — тушённые в томатном соусе и белом сухом вине, с добавлением ароматных специй, чеснока и лука. Без всяких сомнений, такое блюдо никого не оставит равнодушным. Причём не стоит бояться и стройным красавицам, ведь оно не добавит ни одного лишнего сантиметра в талии. Подавать же мидии можно в супнице или паэльнице, обильно присыпав свежей зеленью.

2. Сыры

Сырная нарезка. Фото © Freepik

Ещё одним продуктом, которым можно закусить перед экраном, является сыр. Он полезен из-за белка и аминокислот, благодаря которым улучшается работа внутренних органов и тканей. Так, салат из свежих помидоров с сыром страчателла станет идеальным сочетанием для лёгкого и сытного ужина. Причём особо креативным можно взять томаты разных сортов, чтобы добавить красок и вкуса. А если же сезон прошёл, можно заменить их болгарским перцем. Секрет блюда довольно прост: сверху нужно выложить свежую страчателлу, сбрызнуть оливковым маслом и приправить прованскими травами.

3. Овощные палочки с лёгкими заправками

Нарезанные овощи Фото © Shutterstock

Также тем, кто не хочет сильно заморачиваться с готовкой, можно похрустеть овощными палочками. Достаточно нарезать свежую морковь, огурец, сладкий перец, цукини или сельдерей на одинаковые по размеру брусочки и подать их с лёгкой и ароматной заправкой. Использовать можно как на основе йогурта, так и нерафинированных растительных масел. Главное не забыть посыпать сверху свежей зеленью.