Полиция Ирана назвала случайной смерть избитой за "неправильный" хиджаб девушки

В полиции Ирана отвергли обвинения из-за 22-летней Махсы Амини, забитой насмерть после задержания правоохранителями за "неправильный" хиджаб. Как пишет Alarabiya News, начальник полиции Тегерана Сардар Хусейн Рахими призвал граждан дождаться официального медицинского заключения.

"Против полиции были выдвинуты трусливые обвинения. Мы будем ждать судного дня, но не можем прекратить работу по обеспечению безопасности", — заявил полицейский и добавил, что все обвинения в сторону сотрудников полиции являются ложью.

По его словам, смерть 22-летней девушки, которая умерла в больнице от многочисленных травм, является несчастным случаем. Рахими настаивает, что со стороны его подчинённых в данной ситуации не было допущено ни халатности, "ни даже небольшой оплошности". Вместе с тем офицер не стал раскрывать причину смерти 22-летней задержанной, сославшись на ожидание официального заключения медиков.