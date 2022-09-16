Итоги самаркандской дипломатии: ШОС разрушила гегемонию доллара и представила замену ООН Эксперты считают, что новая мировая международная система позволит восстановить равноправие, уважение и остановить агрессию западных стран. 16 сентября, 19:13 Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, 16 сентября 2022 года. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде стал вердиктом однополярному миру. Он продемонстрировал, в каком направлении будут развиваться новые институты международного сотрудничества и какие принципы составят фундамент будущего. Контуры новой организации держав, которые стремятся к сотрудничеству без Запада, продемонстрировали состав, статус и число участников саммита. К двум десяткам стран ШОС готовы примкнуть ещё пять: Египет, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн и Мальдивские острова, а Иран подписал меморандум о вступлении. По мнению экспертов, организация и дальше будет расширяться за счёт стран Африки и Юго-Восточной Азии.

Конец гегемонии доллара и замена ООН

Вопреки западным санкциям рождается новая модель сотрудничества, основанная на равноправии и принципах многополярного мира. Она позволит участникам Шанхайской организации сотрудничать, отказавшись от диктата доллара, подчёркивают эксперты. Для этого по итогам саммита была принята дорожная карта по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах.

Политолог Марат Багиров считает, что в числе подписанных документов по итогам двусторонних встреч нельзя не отметить строительство газопровода "Сила Сибири – 2" в сотрудничестве с Монголией и Китаем. По его словам, важно понимание новых принципов ШОС в связи с термином "устойчивое развитие", которое, по задумке архитекторов организации, базируется на взаимовыгодном сотрудничестве.

Сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Владимир Петровский отметил, что роль ШОС "возрастает, и не только за счёт расширения и увеличения ответственности участников". По его словам, в её орбиту стремятся страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Научный центр АФБ в своей аналитической записке отмечает, что "на базе ШОС состоялось формирование новой неспециализированной международной организации, которая неизбежно возьмёт на себя часть функций ООН". По мнению экспертов, сигналом недееспособности ООН стал пересмотр итогов Второй мировой войны.

Двусторонние встречи Владимира Путина

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (слева направо на первом плане), президент Киргизии Садыр Жапаров, президент РФ Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон (слева направо на втором плане), премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева направо на третьем плане) перед началом заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узком составе в туристическом центре "Самарканд". Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Глава России Владимир Путин провёл серию двусторонних встреч с президентами государств, подписав более 40 документов. Переговоры президента РФ с председателем КНР Си Цзиньпином 15 сентября, посвящённые сотрудничеству двух стран и ситуации на Украине, в США и Европе восприняли с большими опасениями, осознав, что попытка изолировать Россию сблизила её с восточными державами.

Во время встречи с главой Турции президент Путин обсудил результаты зерновой сделки и её возможный пересмотр, отметив, что скоро Анкара начнёт оплачивать 25% стоимости газа в рублях. Надёжность партнёрских соглашений демонстрирует бесперебойная работа газопровода "Турецкий поток" и рост товарооборота между нашими странами. Российский президент коснулся и важной темы строительства АЭС "Аккую": — Вчера были подписаны окончательные документы, регулирующие все отношения между сторонами этой большой, грандиозной стройки.

В ходе общения с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым была подписана Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Москвы и Ташкента. Путин вручил коллеге орден Александра Невского — "за большой вклад в укрепление дружеских связей с Россией". Политолог Марат Баширов отмечает, что саммит был "блестяще организован, в этом заслуга главы Узбекистана".

Также Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Киргизии — Садыром Жапаровым, Туркменистана — Сердаром Бердымухамедовым, Ирана — Ибрахимом Раиси, новым главой кабмина Пакистана Шахбазом Шарифом.

Значение саммита ШОС в Самарканде

— ШОС становится альтернативой для тех государств, которых не удовлетворяет подход и контроль Запада. Сегодня ШОС — это площадка, где страны могут обсуждать самые разные вопросы взаимодействия и развития. И напомню, что инициатором этой глобальной истории был Путин — её главный архитектор. Эта идея была тепло воспринята Китаем, Индией, Пакистаном и другими странами, причём сейчас мы видим не всю картину в масштабе, есть ещё БРИКС, так что в будущем нам и нашим партнёрам придётся перезапускать всю международную систему, — уверен политолог Алексей Мартынов.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева направо). Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

По достигнутым договорённостям и вектору развития событий мероприятие может войти в историю в качестве второй Ялты. Ведь сегодня в Самарканде присутствовали страны, которые решили изменить своё будущее. И теперь России предстоит вернуться к политике индустриализации серьёзными темпами уже в новом технологическом укладе.

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Авторы Елена Ладилова