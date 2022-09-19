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Опубликовано 19 сентября 2022, 10:28
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ВКС РФ уничтожили цеха завода "Искра" в Запорожье, где обслуживались РСЗО HIMARS

ВКС России точным попаданием поразили цеха украинского завода в Запорожье, где обслуживались реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В городе Запорожье высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе "Искра", в которых осуществлялось обслуживание американских установок РСЗО HIMARS", — сказал он.

Удары ВКС России по позициям украинских войск под Авдеевкой сняли на видео
Удары ВКС России по позициям украинских войск под Авдеевкой сняли на видео

Накануне сообщалось, что украинские военные предприняли неудачную попытку наступления в Херсонской области. Кроме того, ВКС РФ нанесли удар по личному составу и военной технике подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Николаева.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Татьяна Миссуми
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