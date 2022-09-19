ВКС РФ уничтожили цеха завода "Искра" в Запорожье, где обслуживались РСЗО HIMARS

ВКС России точным попаданием поразили цеха украинского завода в Запорожье, где обслуживались реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В городе Запорожье высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе "Искра", в которых осуществлялось обслуживание американских установок РСЗО HIMARS", — сказал он.