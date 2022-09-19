"Зенит" могут наказать за нарушение регламента после матча с "Динамо"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит нарушение регламента игроками петербургского "Зенита" после матча десятого тура чемпионата России против московского "Динамо". Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на председателя комитета Артура Григорьянца.
"По рапорту делегата: игроки "Зенита" не в полном составе прошли через смешанную зону после матча. Этот вопрос мы будем рассматривать, именно так он стоит в рапорте делегата", — сказал Григорьянц.
Встреча "Зенита" и "Динамо" состоялась в минувшую субботу на столичном стадионе "ВТБ-арена". Победу со счётом 2:0 одержали гости из Северной столицы. Команда Сергея Семака набрала 26 очков и упрочила лидерство в турнирной таблице РПЛ. Динамовцы с 16 баллами идут на седьмой позиции.
ФК "Зенит"