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19 сентября, 10:36

Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Херсонской области

Российские средства ПВО сбили самолёт Су-25 Воздушных сил Украины в районе Александровки в Херсонской области. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Также за сутки сбито в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Лидиевка, Новомихайловка, Чкалово, Новобахмутовка, Рясное, Верхнеторецкое, Завитне-Бажання, Любовка в Донецкой Народной Республике, Снигирёвка в Николаевской области, Максима Горького и Чернянка в Херсонской области, а также Дорожнянка в Запорожской области", — добавил он.

Всего же с начала спецоперации на Украине уничтожено 294 самолёта, 155 вертолётов, 1995 беспилотников противника.

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А ранее Минобороны РФ показало, как штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные полевые позиции и бронированную технику Вооружённых сил Украины. Ведомство опубликовало в телеграм-канале видео с боевой работой самолётов, поддерживающих огнём подразделения изюмско-балаклейской группировки.

Обложка ©

Минобороны РФ

Александра Вишнякова

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