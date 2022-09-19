Пушилин назвал неслучайным, что под обстрел ВСУ в Донецке попали магазин и остановка
Глава ДНР Пушилин: ВСУ намеренно стреляли по местам скопления мирных людей в Донецке
ВСУ целенаправленно вели огонь по местам скопления людей в Донецке. Такое мнение в своём телеграм-канале в понедельник выразил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, тот факт, что под обстрел попала остановка общественного транспорта, магазин и банк, — это не случайность. Как не случайно и то, что огонь по мирным жителям вёлся из 155-мм натовских снарядов.
"Украинские нелюди намеренно стреляли по местам скопления мирных людей. Они хотят нас уничтожить, сломить. Не выйдет", — отметил Пушилин.
Напомним, что в результате прилётов на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка погибло 13 мирных жителей, двое из них — дети. Всего ВСУ до полудня 26 раз обстреляли ДНР, выпустив свыше 100 снарядов. Под обстрел из тяжёлой артиллерии четырежды попали Докучаевск и Ясиноватая, дважды — Яковлевка, Макеевка, Минеральное. Обстреливались также Новосёловка и Горловка.
ТАСС / Владимир Гердо