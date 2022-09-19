Пушилин назвал неслучайным, что под обстрел ВСУ в Донецке попали магазин и остановка

ВСУ целенаправленно вели огонь по местам скопления людей в Донецке. Такое мнение в своём телеграм-канале в понедельник выразил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, тот факт, что под обстрел попала остановка общественного транспорта, магазин и банк, — это не случайность. Как не случайно и то, что огонь по мирным жителям вёлся из 155-мм натовских снарядов.