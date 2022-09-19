Гневные угрозы Польши о репарациях от России объяснили страхом перед Германией

Разговоры о польских репарациях ведутся всегда неотделимо от темы реституции и пугают поляков, потому что никакие выплаты им не светят. При этом немцы отсуживают у поляков своё имущество, написала в своей колонке для телеканала "360" публицист Анастасия Миронова.

Она напомнила, что ранее Польша уже вспоминала о репарациях: во время голода и бандитизма в 90-е, а также после кризиса 2008 года, когда рухнула ипотека, просели домашние бюджеты, а полякам пришлось массово выезжать на заработки в Великобританию и Германию.

"Для Польши Германия — сосед, который всегда занимает их умы. Поляки крепко помнят два факта. Первый: что чуть ли не четверть их страны стоит на немецких землях бывшей Пруссии — Померании. Эти территории хоть и были переданы полякам после Второй мировой по решению Потсдамской конференции и называются возвращёнными, но всё равно они немецкие, в Польше они были тысячу лет назад. А второй постоянно соблазняет их на нехорошее: они очень хотят репараций и помнят, что Германия Польшу разрушила", — пояснила Миронова.

При этом Восточная Пруссия Польше была передана как репарация. По словам эксперта, Польша, когда ей тревожно, вспоминает, что на западе находится Германия, способная счесть, что земли Пруссии "давно покрыли нанесённый Гитлером ущерб". В числе главных фантазий Польши — рвануть всей страной на Канары за немецкие деньги, заявила Миронова.