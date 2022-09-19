Кейт Уинслет пострадала на съёмках военной драмы "Ли" в Хорватии

Британская актриса Кейт Уинслет пострадала во время съёмок исторической драмы "Ли" в Хорватии. Артистку пришлось госпитализировать, передаёт киножурнал The Hollywood Reporter.

Как уточнили представители актрисы, к счастью, ничего серьёзного не произошло, жизни Кейт ничего не угрожает. По данным издания, она упала на съёмочной площадке и получила травмы. После происшествия её доставили в ближайшую больницу, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке.

"Она в порядке и будет сниматься, как и планировалось, на этой неделе", — добавили её представители.