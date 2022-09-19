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19 сентября, 11:08

Кейт Уинслет пострадала на съёмках военной драмы "Ли" в Хорватии

Британская актриса Кейт Уинслет пострадала во время съёмок исторической драмы "Ли" в Хорватии. Артистку пришлось госпитализировать, передаёт киножурнал The Hollywood Reporter.

Как уточнили представители актрисы, к счастью, ничего серьёзного не произошло, жизни Кейт ничего не угрожает. По данным издания, она упала на съёмочной площадке и получила травмы. После происшествия её доставили в ближайшую больницу, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке.

"Она в порядке и будет сниматься, как и планировалось, на этой неделе", — добавили её представители.

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Кстати, ранее Лайф рассказывал о съёмках сиквела фильма "Аватар", в котором принимает участие в том числе и Кейт Уинслет. Так, премьера состоится в декабре 2022 года — спустя 13 лет после выхода первой части научно-фантастической картины Джеймса Кэмерона. В сентябре перед премьерой компания Disney планирует пустить в повторный прокат первого "Аватара", но с обновлёнными звуком и картинкой. В главных ролях также Мишель Йео, Сигурни Уивер, Зои Салдана, Сэм Уортингтон и другие.

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kate.winslet.official

Николь Вербер

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