Кейт Уинслет пострадала на съёмках военной драмы "Ли" в Хорватии
Британская актриса Кейт Уинслет пострадала во время съёмок исторической драмы "Ли" в Хорватии. Артистку пришлось госпитализировать, передаёт киножурнал The Hollywood Reporter.
Как уточнили представители актрисы, к счастью, ничего серьёзного не произошло, жизни Кейт ничего не угрожает. По данным издания, она упала на съёмочной площадке и получила травмы. После происшествия её доставили в ближайшую больницу, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке.
"Она в порядке и будет сниматься, как и планировалось, на этой неделе", — добавили её представители.
Кстати, ранее Лайф рассказывал о съёмках сиквела фильма "Аватар", в котором принимает участие в том числе и Кейт Уинслет. Так, премьера состоится в декабре 2022 года — спустя 13 лет после выхода первой части научно-фантастической картины Джеймса Кэмерона. В сентябре перед премьерой компания Disney планирует пустить в повторный прокат первого "Аватара", но с обновлёнными звуком и картинкой. В главных ролях также Мишель Йео, Сигурни Уивер, Зои Салдана, Сэм Уортингтон и другие.
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