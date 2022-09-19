Путин поручил сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета

Президент Владимир Путин поручил при подготовке федерального бюджета на ближайшие три года держать линию на его устойчивость и сбалансированность. Об этом он заявил в понедельник на совещании по экономическим вопросам.

"Важно и на ближайшую трёхлетку, и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно, последовательно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов", — обратился к участникам совещания глава государства.

Путин также обратил внимание, что при составлении проекта федерального бюджета нужно учитывать объективные факторы, которые влияют на его доходную часть. Речь идёт как о внутренней макроэкономической конъюнктуре, так и о положении дел на глобальных товарных и финансовых рынках.