Глава "Оператора ГТС Украины" во время командировки узнал о своём увольнении

Гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил о своём неожиданном увольнении. По словам руководителя организации, за его уход проголосовало четыре члена наблюдательного совета, один — против. Однако о причинах отставки его даже не проинформировали.

"Находясь в командировке, неожиданно узнал, что [наблюдательный совет] МГУ ("Магистральные газопроводы Украины" — учредитель "Оператора ГТС") меня уволил в прошлую пятницу... Не знаю, что это? Диверсия — парализовать работу стратегической компании во время конфликта и в начале отопительного сезона? Жест последней надежды — последняя попытка заблокировать реформу корпоративного управления и провести своих людей в руководство компании без прозрачного конкурса", — порассуждал Макогон в соцсетях.