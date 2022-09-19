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19 сентября, 10:58

Глава "Оператора ГТС Украины" во время командировки узнал о своём увольнении

Сергея Макогона уволили с поста главы "Оператора ГТС Украины" во время командировки

Гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил о своём неожиданном увольнении. По словам руководителя организации, за его уход проголосовало четыре члена наблюдательного совета, один — против. Однако о причинах отставки его даже не проинформировали.

"Находясь в командировке, неожиданно узнал, что [наблюдательный совет] МГУ ("Магистральные газопроводы Украины" — учредитель "Оператора ГТС") меня уволил в прошлую пятницу... Не знаю, что это? Диверсия — парализовать работу стратегической компании во время конфликта и в начале отопительного сезона? Жест последней надежды — последняя попытка заблокировать реформу корпоративного управления и провести своих людей в руководство компании без прозрачного конкурса", — порассуждал Макогон в соцсетях.

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Ранее депутат Рады призвал Владимира Зеленского уволить главу "Нафтогаза" Юрия Витренко из-за "угрозы энергобезопасности" Украины. Нардеп считает, что перед столь сложным отопительным сезоном страна не может доверить ему управление такой стратегически важной структурой.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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