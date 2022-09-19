Байден нарушил ещё одно правило на похоронах Елизаветы II

Другие мировые лидеры, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, отправились на церемонию прощания в автобусной колонне — в соответствии с рекомендациями британского правительства. По данным издания, Байден стал единственным, кому позволили приехать на собственном автомобиле.

Ранее Лайф рассказывал, что Байден достал шпаргалку и переписал с неё текст в книгу соболезнований в связи со смертью Елизаветы II. На опубликованных кадрах показано, что президент входит в зал вместе с супругой Джилл и садится за стол, чтобы оставить слова соболезнования в прощальной книге, а затем, никого не стесняясь, достаёт листок с подготовленным Белым домом текстом и списывает.