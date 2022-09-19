Байден нарушил ещё одно правило на похоронах Елизаветы II
Байден прибыл на похороны Елизаветы II на бронированном лимузине "Зверь"
Президент США Джо Байден перед началом службы в Вестминстерском аббатстве. Обложка © ТАСС / AP / Hannah Mckay
Американский президент Джо Байден вместе с супругой Джилл прибыл в Вестминстерское аббатство на похороны королевы Великобритании Елизаветы II на собственном бронированном лимузине Beast — "Зверь". Об этом сообщает издание The Independent.
Другие мировые лидеры, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, отправились на церемонию прощания в автобусной колонне — в соответствии с рекомендациями британского правительства. По данным издания, Байден стал единственным, кому позволили приехать на собственном автомобиле.
Ранее Лайф рассказывал, что Байден достал шпаргалку и переписал с неё текст в книгу соболезнований в связи со смертью Елизаветы II. На опубликованных кадрах показано, что президент входит в зал вместе с супругой Джилл и садится за стол, чтобы оставить слова соболезнования в прощальной книге, а затем, никого не стесняясь, достаёт листок с подготовленным Белым домом текстом и списывает.