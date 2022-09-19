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19 сентября, 11:02

Байден нарушил ещё одно правило на похоронах Елизаветы II

Байден прибыл на похороны Елизаветы II на бронированном лимузине "Зверь"

<p>Президент США Джо Байден перед началом службы в Вестминстерском аббатстве. Обложка © ТАСС / AP / Hannah Mckay</p>

Президент США Джо Байден перед началом службы в Вестминстерском аббатстве. Обложка © ТАСС / AP / Hannah Mckay

Американский президент Джо Байден вместе с супругой Джилл прибыл в Вестминстерское аббатство на похороны королевы Великобритании Елизаветы II на собственном бронированном лимузине Beast — "Зверь". Об этом сообщает издание The Independent.

Другие мировые лидеры, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, отправились на церемонию прощания в автобусной колонне — в соответствии с рекомендациями британского правительства. По данным издания, Байден стал единственным, кому позволили приехать на собственном автомобиле.

Ранее не опубликованный портрет Елизаветы II показали перед похоронами королевы

Ранее не опубликованный портрет Елизаветы II показали перед похоронами королевы

Ранее Лайф рассказывал, что Байден достал шпаргалку и переписал с неё текст в книгу соболезнований в связи со смертью Елизаветы II. На опубликованных кадрах показано, что президент входит в зал вместе с супругой Джилл и садится за стол, чтобы оставить слова соболезнования в прощальной книге, а затем, никого не стесняясь, достаёт листок с подготовленным Белым домом текстом и списывает.

Оксана Попова

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