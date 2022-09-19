Ранее не опубликованный портрет Елизаветы II показали перед похоронами королевы

Букингемский дворец в преддверии похорон Елизаветы II показал её ранее не публиковавшийся портрет. Снимок был сделан фотографом Ранальдом Макечни в мае 2022-го по случаю платинового юбилея с момента восхождения королевы на престол. Её Величество — первая из британских монархов, достигшая этого рубежа.

На фото королева предстала в нежно-голубом костюме, она широко улыбается. Шею монархини украшает жемчужное ожерелье из трёх нитей, серьги тоже из жемчуга, а на груди красуются броши с аквамаринами, полученные в апреле 1944 года в подарок на 18-летие от отца, короля Георга VI.

Один из последних портретов британской королевы Елизаветы II. Фото © Twitter / TheRoyalFamily, Ранальд Макечни