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19 сентября, 08:07

Ранее не опубликованный портрет Елизаветы II показали перед похоронами королевы

На снимке монарх предстала в голубом костюме, с жемчужными серьгами, которые теперь носит Кейт Миддлтон, и брошами с аквамаринами, полученными в подарок от отца на 18-летие.

Букингемский дворец в преддверии похорон Елизаветы II показал её ранее не публиковавшийся портрет. Снимок был сделан фотографом Ранальдом Макечни в мае 2022-го по случаю платинового юбилея с момента восхождения королевы на престол. Её Величество — первая из британских монархов, достигшая этого рубежа.

На фото королева предстала в нежно-голубом костюме, она широко улыбается. Шею монархини украшает жемчужное ожерелье из трёх нитей, серьги тоже из жемчуга, а на груди красуются броши с аквамаринами, полученные в апреле 1944 года в подарок на 18-летие от отца, короля Георга VI.

Один из последних портретов британской королевы Елизаветы II. Фото © Twitter / TheRoyalFamily, Ранальд Макечни

Один из последних портретов британской королевы Елизаветы II. Фото © Twitter / TheRoyalFamily, Ранальд Макечни

Газета Express отмечает, что те же самые серьги на прошлой неделе четыре раза надевала супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон — чтобы отдать дань памяти Елизавете II.

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Обложка ©

Getty Images / Ben Stansall – WPA Pool

Марта Белова

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