Пропавшая Лобода вышла на связь и ответила на слухи о покушении в Латвии
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Светлана Лобода вышла на связь из Казахстана после появления в Сети слухов о покушении на неё. В одном из телеграм-каналов разместили информацию о нападении на Лободу, якобы совершённом в Латвии. "Певица получила серьёзные травмы и доставлена в реанимацию", — указано в посте. Неизвестные, распространившие "новость", также написали, что нападавшие "выкрикивали "Слава России!".
"Ребята, это фейк!!! Всё в порядке!!!" — заверила Лобода взволнованных подписчиков. А ещё с уверенностью сообщила, что в Латвии такие происшествия якобы невозможны, так как республика "на стороне правды".
ТАСС / Антон Новодережкин