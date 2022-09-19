Пропавшая Лобода вышла на связь и ответила на слухи о покушении в Латвии

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Светлана Лобода вышла на связь из Казахстана после появления в Сети слухов о покушении на неё. В одном из телеграм-каналов разместили информацию о нападении на Лободу, якобы совершённом в Латвии. "Певица получила серьёзные травмы и доставлена в реанимацию", — указано в посте. Неизвестные, распространившие "новость", также написали, что нападавшие "выкрикивали "Слава России!".