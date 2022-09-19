НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 сентября, 07:40

Пропавшая Лобода вышла на связь и ответила на слухи о покушении в Латвии

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Светлана Лобода вышла на связь из Казахстана после появления в Сети слухов о покушении на неё. В одном из телеграм-каналов разместили информацию о нападении на Лободу, якобы совершённом в Латвии. "Певица получила серьёзные травмы и доставлена в реанимацию", — указано в посте. Неизвестные, распространившие "новость", также написали, что нападавшие "выкрикивали "Слава России!".

"Ребята, это фейк!!! Всё в порядке!!!" — заверила Лобода взволнованных подписчиков. А ещё с уверенностью сообщила, что в Латвии такие происшествия якобы невозможны, так как республика "на стороне правды".

"Самонадеянность за гранью": Критик Соседов высмеял Лободу, считающую себя "номером один" в России

"Самонадеянность за гранью": Критик Соседов высмеял Лободу, считающую себя "номером один" в России

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Марта Белова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров