Эти 6 звёздных красавиц столкнулись со школьным буллингом, но теперь обидчики только завидуют

Иногда мы смотрим на звёзд шоубиза и думаем, что в жизни популярных людей проблем никогда и не было. Или что знаменитости — это какие-то другие люди, живущие в иной реальности. На деле оказывается, что они такие же, как и все остальные: со своими скелетами в шкафах и тяжёлыми воспоминаниями школьных лет. Удивительно, но этих звёздных красавиц в юности травили одноклассники. Рассказываем про знаменитостей, которые столкнулись со школьным буллингом, но не прервали путь к мечте, поэтому сегодня сияют ярче звёзд на небе.

Ирина Шейк

Знаменитую модель Ирину Шейк травили в школе из-за внешности. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / irinashayk

Понятие красоты и привлекательности для каждого своё, и нельзя подвергать человека унижениям только из-за того, что внешность не вписывается в ваши идеалы. К сожалению, понимание этого если и приходит, то уже в более взрослом возрасте. Ирина Шейк, которая сегодня востребованная подиумная модель, как раз оказалась жертвой буллинга из-за внешности. Жестокие одноклассники высмеивали высокий рост и худощавое телосложение девочки, но именно модельные параметры помогли Ирине Шейк прославиться на весь мир.

Анна Седокова

Экс-участницу "ВИА Гры" одноклассники считали человеком более низкого социального статуса. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Знаменитая поп-певица, экс-участница "ВИА Гры" и модель Анна Седокова, проживающая сейчас в США, тоже была жертвой дискриминации со стороны одноклассников в детстве. Трудно представить, но маленькую Аню обзывали и гнобили, считая человеком более низкого социального статуса. А всё из-за того, что юная Седокова родилась и росла в бедной семье. Одноклассники выставляли девочку, которая была участницей народного ансамбля и донашивала старые вещи за другими детьми, настоящим изгоем. Однако школьный буллинг не сломил Анну, а только помог стать сильной и упорно добиваться целей.

Александра Бортич

На выпускном Александру Бортич ударил одноклассник. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / bortich

В одном из интервью Бортич поделилась невероятным случаем школьной жестокости, который с ней произошёл. После переезда из Белоруссии в Москву будущая актриса попала в одну из столичных школ, но не прижилась там. Девочка и сама не горела желанием налаживать контакты с одноклассниками, из-за чего подвергалась травле. Но Александра не особо обращала на это внимание, пытаясь казаться сильной и всё перетерпеть. Однако ненависть к ней настолько выросла к выпускному классу, что на торжестве бывший парень, по совместительству одноклассник, ударил Бортич по лицу. "Было очень больно. У меня накладные ресницы слетели", — рассказывала о произошедшем актриса.

Равшана Куркова

Равшана Куркова в школе была белой вороной, которую игнорировали. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / rav_shana

Равшане в детстве тоже пришлось несладко. Дело в том, что девочке не нравилась собственная внешность, в частности чрезмерная худоба, поэтому юная Куркова одевалась иногда странно, чтобы скрыть "недостатки". Бывало, что девочка надевала несколько пар колготок, чтобы как-то компенсировать стройность. Но другие дети упорно не признавали в Равшане свою и травили. Один раз юная актриса попыталась помириться с обидчиками и подарила всем билеты в кино, как раз на первый фильм с её участием. Но этот поступок Курковой вышел боком: дети из класса и вовсе стали бойкотировать девочку, делая вид, что её не существует. Из-за такого сильного буллинга Равшане пришлось сменить школу.

Наталья Рудова

Наталья Рудова тоже была жертвой школьной травли. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / rudovanata

Звезда сериалов "Универ" и "Татьянин день" рассказывала, что не особо любит вспоминать про школьные годы из-за жестокого буллинга со стороны одноклассников. Дети отпускали обидные шутки в сторону девочки или просто не хотели иметь с Натальей ничего общего. "За то, что я была не такая, как все. Белая ворона. За то, что могла в лицо сказать о несправедливости от учителей к ученикам. Ну и ещё просто потому, что им так хотелось, видимо", — ответила Рудова на вопрос о причинах школьной травли.

Екатерина Варнава

Екатерину Варнаву в школьные годы даже избивали. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava