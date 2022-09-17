7 знаменитостей, которые росли в бедности, а сейчас зарабатывают миллионы

1. Вера Брежнева

Вера Брежнева работала посудомойкой в баре. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ververa

Певица Вера Брежнева, которая сейчас может позволить себе всё, что вздумается, родилась в многодетной и очень бедной семье. Мать экс-солистки "ВИА Гры" была простой уборщицей, а отец стал инвалидом, попав в ДТП. Поэтому Вере приходилось помогать родителям прокормить себя и трёх сестёр. "В первой половине дня училась, во второй — работала посудомойкой в баре. Или же прогуливала школу, работая нянечкой", — вспоминала Брежнева тяжёлые подростковые годы в интервью на канале НТВ.

2. Даня Милохин

Тиктокер Даня Милохин вырос в детдоме, куда его отдала родная мать. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milokhin

Юный покоритель девичьих сердец Даня Милохин тоже оказался выходцем из самых низов. Тиктокер вырос в детдоме, куда его отдала родная мать. Спустя какое-то время его с братом Ильёй усыновили. Несколько лет назад будущая знаменитость завела аккаунт в TikTok и быстро прославилась. Теперь Милохин записывает песни с Николаем Басковым, снимается в рекламах, участвует в многочисленных развлекательных шоу и светится на обложках журналов. Из программы "Пусть говорят" стало известно, что от родной матери у Дани есть также младшие брат и сестра Стёпа и Лиза. Проводить с ними время кумир молодёжи Милохин отказывается, он свой выбор сделал — занимается творчеством.

3. Алексей Воробьёв

Музыкант Алексей Воробьёв родился в городе Тула в многодетной и очень скромной семье. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mr.alexsparrow

Будущий музыкант родился в городе Тула в многодетной и очень скромной семье. Отец Воробьёва работал таксистом, а мать была простой домохозяйкой. Денег от одного кормильца на троих детей едва ли хватало. Алексею приходилось ходить в одной и той же одежде, а сладкое мальчик видел только по праздникам. Но несмотря на финансовые трудности, разглядевшие талант родители нашли возможность и отдали сына в музыкальную школу. Оказалось, что не зря. Исполнитель хита "Сумасшедшая" построил головокружительную карьеру и даже представлял Россию на конкурсе "Евровидение" в мае 2011 года.

4. Настасья Самбурская

Успешная актриса и ведущая Настасья Самбурская родилась в бедной и неблагополучной семье. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya

Для Настасьи Самбурской детские годы оказались настоящим испытанием. Актриса никогда не скрывала, что родилась в бедной неблагополучной семье. Отец угодил в тюрьму, когда будущей звезде экранов было около 5 лет. Мать Настасьи превратилась в алкоголичку и следить за дочерью перестала. Всего в жизни Самбурской приходилось достигать собственными усилиями, что не могло не сказаться на характере знаменитости.

5. Виктория Боня

Виктории Боне детство в нищете тоже далось с трудом. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

В 2006-м году Виктория Боня приехала покорять проект "Дом-2" из провинциального городка в Читинской области. Могла она тогда подумать, что через несколько лет будет жить в Монако? Как рассказывала сама телеведущая, детство её лёгким не было: отец ушёл из семьи, а матери приходилось трудиться на нескольких работах, чтобы хоть как-то прокормить детей. Подростковый период у знаменитости ассоциируется больше с бабушкой и далеко не сладкой жизнью в маленьком городе. Вика "с раннего детства очень трезво оценивала реальность", из которой удалось-таки вырваться.

6. Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова из-за бедности матери мыла подъезды. Фото © ТАСС / Геодакян Артем

Российская актриса, снимавшаяся и в голливудских фильмах, стала примером для многих коллег, когда все узнали о её детстве. Выяснилось, что родилась будущая знаменитость в неблагополучной семье: отец бросил Свету с матерью и не хотел иметь ничего общего. Родительнице Ходченковой приходилось работать в трёх разных местах, но семья всё равно сводила концы с концами. Уже в 13 будущая актриса решилась помогать матери и стала мыть подъезды. Светлана чувствовала себя изгоем и серой мышью, поэтому, чтобы хоть как-то выделиться, решила попробоваться моделью у Вячеслава Зайцева. Однако профессия манекенщицы девушку не привлекла, и Ходченкова переключилась на кинопробы. И, как оказалось, решение было очень удачным.

7. Владимир Вдовиченков

В юности Владимир Вдовиченков жил в бедности и нищете. Фото © ТАСС / Невар Виталий