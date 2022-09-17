Вуди Аллен заявил, что снимет последний фильм и уйдёт из кинематографа писать романы

Известный американский режиссёр Вуди Аллен решил снять последний, 50-й фильм, а затем оставить кинематограф. В интервью испанской газете La Vanguardia он признался, что теперь собирается написать роман.

"Не знаю, буду ли я писать ещё мемуары, думаю, что нет. Мой следующий фильм станет 50-м, думаю, что это хороший момент, чтобы остановиться", — сказал он.

Аллен подчеркнул, что хочет сосредоточиться на написании первого романа. По словам кинорежиссёра, в этой книге будет много юмора, поскольку самому автору это свойственно.