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17 сентября, 08:47

Вуди Аллен заявил, что снимет последний фильм и уйдёт из кинематографа писать романы

Известный американский режиссёр Вуди Аллен решил снять последний, 50-й фильм, а затем оставить кинематограф. В интервью испанской газете La Vanguardia он признался, что теперь собирается написать роман.

"Не знаю, буду ли я писать ещё мемуары, думаю, что нет. Мой следующий фильм станет 50-м, думаю, что это хороший момент, чтобы остановиться", — сказал он.

Аллен подчеркнул, что хочет сосредоточиться на написании первого романа. По словам кинорежиссёра, в этой книге будет много юмора, поскольку самому автору это свойственно.

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Напомним, в 2019 году Вуди Аллен не смог опубликовать мемуары из-за обвинений в педофилии. Крупнейшие издательства отвечали режиссёру отказом в публикации, при этом некоторые из них даже не прочитали перед этим материал.

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Getty Images / Kevin Winter

Светлана Оперук

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