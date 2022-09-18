5 желаний, чего на самом деле мужчины хотят от женщин, но стесняются сказать

Бытует мнение, что мужчина вступает в любовные отношения с женщиной только из-за возможности удовлетворять потребность в сексе. Ну и бонусом — чтобы ему готовили, стирали, обхаживали. Так ли это на самом деле? Если интимная близость важна обоим партнёрам, остальные пункты сомнительны. Чего же на самом деле мужчины хотят от женщин, но стесняются прямо попросить?

Мужчины хотят, чтобы женщины говорили о проблемах в отношениях без слёз

Мужчины бы попросили не затаивать обиды и не плакать так часто. Фото © Shutterstock

Одной из самых раздражающих мужчин женских привычек являются молчаливые обиды. Вот эти "всё нормально" от явно задетой чем-то дамы сильную половину человечества ой как злят. Потому что вместо конструктивного диалога, в котором партнёрша прямо бы сказала, что и почему её обидело, некоторые девушки предпочитают устраивать парням игру в угадайку. То же касается и слёз, которые у женщин появляются буквально сразу и на всё. Нет, мужчины не против эмоционального проявления чувств, но некоторые дамы таким способом просто давят на жалость. Да и плачущая в людном месте девушка привлекает негативное внимание к кавалеру, и ему от этого становится очень неловко.

Мужчины хотят эмоциональной поддержки

Мужчинам важна эмоциональная поддержка от любимых. Фото © Shutterstock

Большинство достижений мужчина обычно посвящает любимой женщине, поэтому искренне надеется на её поддержку и одобрение стараний. В отношениях для представителя сильного пола важно иметь рядом с собой ту самую, которая сможет оказаться в нужный момент на расстоянии вытянутой руки. Да, мужчины не любят проявлять слабость, но это не значит, что не умеют. С девушкой, которая не воспринимает всё как должное, а понимает, каких усилий парню стоят успехи, партнёр чувствует себя настоящим героем. Поэтому важно говорить мужчине, что поддерживаете его, доверяете и всегда готовы помочь — это для него необходимо.

Мужчины хотят, чтобы женщина не воспринимала молчание как что-то плохое

Не воспринимать молчание как что-то плохое — ещё одна мужская просьба. Фото © Shutterstock

По природе своей мужчины не столь многословны и разговорчивы, как их прекрасные вторые половинки. Поэтому парни искренне не понимают, почему девушки нервничают или пытаются выяснить отношения, если они вдруг молчат. Пожалуй, ещё одна просьба от мужчин к дамам — не воспринимать молчание как что-то плохое. Просто иногда кавалеру хочется побыть рядом, при этом подумать о чём-то своём. То, что мужчина не готов что-то с вами обсуждать каждые пять минут, ещё не означает, что он охладел или разлюбил. Обижаться на немногословность любимого не стоит.

Парни хотят, чтобы девушки не забывали про игривость и флирт в отношениях

Интрига, секс и флирт — об этом мечтает ваш мужчина, но стесняется попросить. Фото © Shutterstock

Не просто же так говорят, что мужчины — большие дети. Поэтому им всегда хочется оставить элемент игривости и чего-то неожиданного в отношениях. И неважно, вы вместе год или десять лет. Понятное дело, страсть в долгосрочных отношениях постепенно остывает, а заигрывать с мужчиной, которого уже завоевала, захочет далеко не каждая. А зря. Оказалось, что от идеальных отношений с женщиной парни ждут не только крутого секса, но и флирта, небольшой интриги в повседневности. Не каждый день, естественно, но хотя бы раз в неделю девушка могла бы и пофлиртовать с любимым, как когда-то делала в начале отношений. Мужчину это только осчастливит.

Парни хотят, чтобы женщины в отношениях хранили верность

Важная просьба, о которой мужчина постесняется сказать, — хранить верность. Фото © Shutterstock