10 смешных фото с папами, которые ответственно подошли к отцовству, а не просто "помогают маме"
Когда дело доходит до воспитания детей, пап воспринимают как придаток к матери — дай бог посидит с чадом, пока жена занята другими делами. Но мужчины в подборке ниже показали, что такое отцовство.
"Отцовство как оно есть", — swagh3tti.
Фото © Reddit / swagh3tti
"Итак, у нас первый кандидат на звание "Отца года", — maxxpower5000.
Фото © Reddit / maxxpower5000
"На День отца дочь в школе сделала мой портрет. Завтра же пойду записывать её в художку", — oest.
Фото © Reddit / oest
"Папа с сыном. 30 лет спустя", — Heifdogg.
Фото © Reddit / Heifdogg
"Яблоко от яблони..." — funny.
Фото © Reddit / funny
"Племянник не в восторге от новой стрижки, а на заднем плане мой брательник наслаждается отцовством", — foobaby92.
Фото © Reddit / foobaby92
"ОПГ заднего двора", — buddhakriss.
Фото © Reddit / buddhakriss
"Как отцовство выглядит на самом деле", — strawhatmml.
Фото © Reddit / strawhatmml
"Я фотограф. Вот что произошло в эти выходные во время одной съёмки. Это я называю отцовством", — Missbrooooke.
Фото © Reddit / Missbrooooke
"Первая неделя в статусе отца. Перекус", — TheSoggyThrowaway.
Фото © Reddit / TheSoggyThrowaway
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Reddit / buddhakriss