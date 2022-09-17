10 смешных фото с папами, которые ответственно подошли к отцовству, а не просто "помогают маме"

"Отцовство как оно есть", — swagh3tti.

Фото © Reddit / swagh3tti

"Итак, у нас первый кандидат на звание "Отца года", — maxxpower5000.

Фото © Reddit / maxxpower5000

"На День отца дочь в школе сделала мой портрет. Завтра же пойду записывать её в художку", — oest.

Фото © Reddit / oest

"Папа с сыном. 30 лет спустя", — Heifdogg.

Фото © Reddit / Heifdogg

"Яблоко от яблони..." — funny.

Фото © Reddit / funny

"Племянник не в восторге от новой стрижки, а на заднем плане мой брательник наслаждается отцовством", — foobaby92.

Фото © Reddit / foobaby92

"ОПГ заднего двора", — buddhakriss.

Фото © Reddit / buddhakriss

"Как отцовство выглядит на самом деле", — strawhatmml.

Фото © Reddit / strawhatmml

"Я фотограф. Вот что произошло в эти выходные во время одной съёмки. Это я называю отцовством", — Missbrooooke.

Фото © Reddit / Missbrooooke

"Первая неделя в статусе отца. Перекус", — TheSoggyThrowaway.