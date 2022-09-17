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17 сентября, 09:30

10 смешных фото с папами, которые ответственно подошли к отцовству, а не просто "помогают маме"

Когда дело доходит до воспитания детей, пап воспринимают как придаток к матери — дай бог посидит с чадом, пока жена занята другими делами. Но мужчины в подборке ниже показали, что такое отцовство.

"Отцовство как оно есть", — swagh3tti.

Фото © Reddit / swagh3tti

Фото © Reddit / swagh3tti

"Итак, у нас первый кандидат на звание "Отца года", — maxxpower5000.

Фото © Reddit / maxxpower5000

Фото © Reddit / maxxpower5000

"На День отца дочь в школе сделала мой портрет. Завтра же пойду записывать её в художку", — oest.

Фото © Reddit / oest

Фото © Reddit / oest

"Папа с сыном. 30 лет спустя", — Heifdogg.

Фото © Reddit / Heifdogg

Фото © Reddit / Heifdogg

"Яблоко от яблони..." funny.

Фото © Reddit / funny

Фото © Reddit / funny

"Племянник не в восторге от новой стрижки, а на заднем плане мой брательник наслаждается отцовством", — foobaby92.

Фото © Reddit / foobaby92

Фото © Reddit / foobaby92

"ОПГ заднего двора", — buddhakriss.

Фото © Reddit / buddhakriss

Фото © Reddit / buddhakriss

"Как отцовство выглядит на самом деле", — strawhatmml.

Фото © Reddit / strawhatmml

Фото © Reddit / strawhatmml

"Я фотограф. Вот что произошло в эти выходные во время одной съёмки. Это я называю отцовством", — Missbrooooke.

Фото © Reddit / Missbrooooke

Фото © Reddit / Missbrooooke

"Первая неделя в статусе отца. Перекус", — TheSoggyThrowaway.

Фото © Reddit / TheSoggyThrowaway

Фото © Reddit / TheSoggyThrowaway

10 пап, которые не хотели питомца, но теперь только рады, что их переубедили

10 пап, которые не хотели питомца, но теперь только рады, что их переубедили

Обложка ©

Reddit / buddhakriss

Сергей Трофимов

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