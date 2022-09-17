Эти пять фатальных ошибок в отношениях приводят к расставанию, и во всём виноваты вы сами

Не всегда в отношениях складывается всё именно так, как мы себе представляем. Оно и понятно почему, всё-таки партнёр — живой, предугадать его действия на все 100% невозможно. В большинстве спорных моментов во время очередной ссоры хочется обвинить именно вторую половинку, переложить появившуюся проблему в отношениях на любимого человека. Виноваты же всегда оба? И да, и нет. Сегодня расскажем про ошибки, которые могут подпортить отношения, причём вина за них лежит на одном из партнёров.

Вы только берёте и не отдаёте взамен

Первая ошибка: вы ничего не хотите отдавать взамен, а только берёте себе. Фото © Shutterstock

Кто из нас не любит получать внимание от избранника или избранницы? Это же так приятно. Однако некоторые люди оценивают качество отношений именно по тому, как к ним относится партнёр. Важно, чтобы их баловали подарками, помогали в трудную минуту, оказывали поддержку и окружали постоянным вниманием. И в начале любовных отношений всё так и было, почему же потом партнёр охладел и перестал стараться? Всё просто — человек не увидел отдачи с вашей стороны. Вы только требовали и брали, а сами делиться вниманием отказывались. В гармоничных любовных отношениях важно уметь дарить ласку партнёру в ответ, подстраиваясь под его желания. Иначе игра в одни ворота быстро надоест, и человек захочет расставания.

Вы постоянно думаете об измене и пытаетесь уличить в ней партнёра

Вторая ошибка: проецируете прошлые неудачи в отношениях на новый опыт. Фото © Shutterstock

Если в прошлых отношениях произошло предательство, логично, что теперь вы ждёте подвоха. Но так ведёт себя человек, кто не отпустил ситуацию и зациклился на ней, проецируя ошибку другого человека на нынешнего партнёра. Страх предательства в новых отношениях подталкивает следить за второй половинкой, необоснованно устраивать ему или ей "проверки", залезать в телефон в поиске переписок с "любовниками" или даже прямо провоцировать человека на ссоры, чтобы тот скорее показал "истинное лицо" и перестал "врать". Причина такого поведения ясна: вы держитесь за прошлое, обвиняя ни в чём не виновного партнёра в грехах незнакомого ему человека. Вероятнее всего, измена произошла не из-за того, что с вами "что-то не так", а из-за желания некогда любимого человека. А тот, с кем в отношениях вы сейчас, может, даже и не задумывался никогда о предательстве. Ведя себя как "собака-подозревака", вы не только обижаете вторую половинку, но и заставляете её задуматься, а точно ли игра отношения стоят свеч.

В спорах вы стремитесь только выигрывать

Ошибка три: не слушаете партнёра в ссорах и хотите лишь выиграть. Фото © Shutterstock

Принципиальности в отношениях не место, тем более если хотите построить продолжительный союз, полный любви. Ещё одна фатальная ошибка, в которой можете быть виноваты вы, — это споры. Вспомните, а как вы ведёте себя во время конфликтов? Особенно если партнёр уже стал как-то отмахиваться на ваши желания выяснить отношения и кидать саркастичное "да-да, ты прав(-а)". Возможно, во время препирательств вы всегда стремитесь только выигрывать и воспринимаете их как соревнование. Но тут нет победителей и проигравших, есть только вы и обиженный партнёр, которого опять пытались перевоспитать и доказать, что он ничего не смыслит. В отношениях важно не только учиться приходить к компромиссам, но и слышать точку зрения избранницы или избранника. Большая часть конфликтов в парах происходит из-за недопонимания. Следует рассматривать все варианты решения проблемы, а не пытаться переиграть вторую половинку, показав, что вы правы всегда и вне зависимости от действительности. Привычка считать себя умнее остальных просто разрушит ваши отношения.

Ждёте, что партнёр догадается о ваших желаниях

Четвёртая ошибка: вы ждёте, что партнёр догадается о ваших желаниях. Фото © Shutterstock

Как часто случается, что наши ожидания с треском разбиваются о жестокую реальность, принося только боль и разочарование. Кажется, что партнёр намеренно сделал не так, как нам хочется, а наоборот, лишь бы позлить. И у него отлично получилось вызвать в вас обиду и злость. Вот только проблема тут не в избраннике, который не научился ещё читать мысли, а именно в вас. Вы почему-то думаете, что партнёр создан для того, чтобы исполнять хотелки и оправдывать ожидания, о которых не догадывается. Запомните: люди, что хотят построить здоровые отношения, разговаривают словами через рот. Озвучивают свои пожелания, претензии или ожидания к партнёру напрямую, чтобы тот понимал, каким выглядит в глазах второй половинки. А тактика "сначала надумать себе что-то, потом разочароваться от неисполнения этого и обидеться на ничего не понимающего партнёра" — разрушит отношения.

Играете роль кого-то, кого сами придумали

Пятая ошибка: вы играете роль кого-то, кого выдумали сами. Фото © Shutterstock